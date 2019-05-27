Садовий заявив, що його хочуть зняти з посади мера Львова



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«Хлопці, хочете влади? Її дають на виборах», - заявив Садовий

Була зареєстрована ухвала про дострокове припинення повноважень мера Львова

Лідер партії «Самопоміч» Андрій Садовий заявив, що його хочуть усунути з посади міського голови Львова.

Про це він 27 травня написав у Twitter.

«Голова фракції Порошенка в міській раді Адамик, голова фракції «Свободи» Лопачак, спільно з Козловським (також БПП) зареєстрували ухвалу про дострокове припинення повноважень мера Львова. Інтерес хлопців простий. Позбавити місто легітимного мера і грабувати з розмахом», - зазначив Садовий.

Голова фракції Порошенка в міській раді Адамик, голова фракції «Свободи» Лопачак, спільно з Козловським (також БПП) зареєстрували ухвалу про дострокове припинення повноважень мера Львова. Інтерес хлопців простий. Позбавити місто легітимного мера і грабувати з розмахом. pic.twitter.com/Fh4YW34m3Z — Андрій Садовий (@AndriySadovyi) 27 мая 2019 г.

Також, за його словами, «активізуються різні «активісти» з кримінальним корінням, щоб імітувати протести».

«Хлопці, хочете влади? Її дають на виборах. Ми готові до перевиборів і мера і депутатів. А ви?» - додав Садовий.

«Петро Порошенко, маю надію, що сценарій «хаос і грабунок» депутатів від БПП з вами не погоджували», - зауважив мер Львова.

Раніше повідомлялося, що 11 травня делегати з’їзду «Самопомочі» обрали Садового лідером партії ще на три роки.