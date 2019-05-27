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    Садовий заявив, що його хочуть зняти з посади мера Львова

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    <p>&laquo;Хлопці, хочете влади? Її дають на виборах&raquo;, - заявив Садовий</p> - Садовий заявив, що його хочуть зняти з посади мера Львова

    «Хлопці, хочете влади? Її дають на виборах», - заявив Садовий

    Була зареєстрована ухвала про дострокове припинення повноважень мера Львова

    Лідер партії «Самопоміч» Андрій Садовий заявив, що його хочуть усунути з посади міського голови Львова.

    Про це він 27 травня написав у Twitter.

    «Голова фракції Порошенка в міській раді Адамик, голова фракції «Свободи» Лопачак, спільно з Козловським (також БПП) зареєстрували ухвалу про дострокове припинення повноважень мера Львова. Інтерес хлопців простий. Позбавити місто легітимного мера і грабувати з розмахом», - зазначив Садовий.

    Також, за його словами, «активізуються різні «активісти» з кримінальним корінням, щоб імітувати протести».

    «Хлопці, хочете влади? Її дають на виборах. Ми готові до перевиборів і мера і депутатів. А ви?» - додав Садовий.

    «Петро Порошенко, маю надію, що сценарій «хаос і грабунок» депутатів від БПП з вами не погоджували», - зауважив мер Львова.

    Раніше повідомлялося, що 11 травня делегати з’їзду «Самопомочі» обрали Садового лідером партії ще на три роки.

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