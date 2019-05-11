Садового обрали лідером «Самопомочі» ще на три роки



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Лідер «Самопомочі» Андрій Садовий

Також з’їзд затвердив новий склад політичної ради «Об’єднання «Самопоміч»

Рішення про обрання Андрія Садового лідером «Самопомочі» підтримали делегати партійного з’їзду 11 травня у зв’язку із закінченням попереднього терміну повноважень. Про це повідомляє сайт «Об'єднання «Самопоміч».

«Я не обіцяю вам легкої перемоги. Я обіцяю вам, що я буду чесним і зроблю максимум, буду працювати на всі 100%. Але це має бути спільна робота заради спільної перемоги, бо тільки спільні перемоги дають драйв і енергію», – звернувся лідер партії до своїх однопартійців.

Також з’їзд затвердив новий склад політичної ради «Об’єднання «Самопоміч». Відтак, членами оновленої політради стали 11 осіб: лідер партії Андрій Садовий та голова виконавчого комітету «Самопомочі» Олег Лаврик (за посадами), народні депутати Олег Березюк, Руслан Сидорович, Роман Семенуха, Оксана Сироїд та Тетяна Острікова, керівники обласних організацій партії Богдан Станіславський, Юрій Акуленко, міський голова Скадовська Олександр Яковлєв та директор департаменту комунікацій Остап Процик.

Раніше на з'їзді Садовий заявив, що готовий боротися за посаду прем'єр-міністра і очолити список «Об'єднання «Самопоміч» на майбутніх парламентських виборах. Також, за його словами, у майбутньому списку на виборах до ВР понад 80% будуть нові обличчя для українського парламенту.

Партія «Об'єднання «Самопоміч» зареєстрована 29 грудня 2012 року. Садовий очолює її з дня заснування.

Нагадаємо, що кандидат у президенти та міський голова Львова Андрій Садовий зняв свою кандидатуру на виборах президента на користь лідера партії «Громадянська позиція» Анатолія Гриценка.

Однак, вчинок Садового не покращив показників Гриценка, який зайняв лише 6 місце. Відомий діджитал-експерт Максим Саваневський проаналізував кампанію політиків і назвав слабку інтернет-кампанію головною помилкою Гриценка.

Нагадаємо, 8 травня стало відомо, що з політичної партії «Самопоміч» виходять п'ятеро депутатів. Вони залишаться у фракції до кінця роботи депутатів 8 скликання — тобто осені цього року.

9 квітня депутати Семенченко та Соболєв заявили про свій вихід із «Самопомочі».