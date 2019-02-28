Гриценко і Садовий оприлюднили свої домовленості: разом пообідати



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Анатолій Гриценко та Андрій Садовий 28 лютого провели зустріч у ресторані Києва

Кандидати у президенти попросили «не гвалтувати» їх

У четвер, 28 лютого, кандидати у президенти Анатолій Гриценко та Андрій Садовий провели зустріч, яку вони анонсували напередодні. Зокрема, ЗМІ повідомляли, що під час зустрічі мова буде йти щодо їхнього об‘єднання на президентських виборах.

Мовляв, Садовий може зняти свою кандидатуру якщо Гриценко погодиться йти на вибори повністю на базі «Самопомочі».

Журналісти з’ясували місце зустрічі кандидатів у столичній кав’ярні та поцікавилися, що ж саме сьогодні відбулося. На що мер Львова розповів про те, що вони їли та пили. «Анатолій Степанович пив американо, я пив еспресо», - розповів Садовий.

Відео спілкування з журналістами оприлюднила у своєму Телеграм-каналі Соня Кошкіна.

На запитання журналістів щодо того, про що домовилися кандидати.

«Ми домовилися до того, щоб ми вибрали геніальну локацію…в цьому ресторані можна смачно пообідати і поговорити», - додав Садовий.

На уточнююче питання, чи домовилися кандидати про об’єднання, Садовий додав: «Ми домовилися, що ми зустрічаємося, обідаємо, п’ємо американо і еспресо. Не гвалтуйте нас», - резюмував лідер «Самопомочі».

Також ЗМІ повідомляють, що крім того, у четвер у Гриценка планується ще одна зустріч з іншим кандидатом у президенти - Юлією Тимошенко.