«Самопоміч» у середу представить кандидатів до Ради і місця в списку



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Фото: Апостроф

Також партійці складуть рейтинг регіональних лідерів, які боротимуться за місце в парламенті

Об'єднання «Самопоміч» представить кандидатів на позачергових виборах до Верховної Ради й публічно визначить їхні місця в списку на форумі «Відкриті списки - фінал» у середу, 29 травня.

Як повідомляє прес-служба партії, форум розпочнеться о 15:00 і відбудеться на «Арт-Причалі» в Києві, розташованому на вул. Набережно-Хрещатицькій, причал №2.

«Список «взаємодопомоги» формує не лідер партії Андрій Садовий, а кожен партієць шляхом таємного голосування. Протягом травня члени партії рейтингували чинних народних депутатів - результат оголосять під час форуму», - йдеться в повідомленні.

Також партійці складуть рейтинг регіональних лідерів, які боротимуться за місце в парламенті. Попередньо кожна область висунула своїх представників до цього списку. Під час форуму «виборники» від кожної області шляхом таємного голосування складуть їхній рейтинг. Так буде сформовано дві третини списку. Останню частину незалежних експертів надалі подасть політрада партії.

«Близько 80% списку - нові обличчя для українського парламенту. Це лідери з областей, керівники спілок і професійних організацій, люди, гідні працювати для держави в цей непростий час. Список «взаємодопомоги» об'єднає дуже багато класних людей», - пояснив лідер «Самопомочі» Андрій Садовий.

Нагадаємо, 24 травня в Україні офіційно стартувала виборча кампанія позачергових виборів у Верховну Раду, призначених на 21 липня.

Указ президента Володимира Зеленського про розпуск парламенту і дострокове проведення виборів був опублікований в газеті «Урядовий кур'єр» 23 травня, відповідно цього дня він набув чинності.

У вівторок, 21 травня, президент України Володимир Зеленський підписав указ про дострокове припинення повноважень Верховної Ради 8-го скликання і призначив позачергові парламентські вибори на 21 липня.

24 травня народні депутати від Народного фронту оскаржили в Конституційному суді указ президента Володимира Зеленського про достроковий розпуск парламенту.

У Верховний суд подано вже три позовні заяви, якими оскаржується відповідний указ президента.

Джерело: Інтерфакс-Україна