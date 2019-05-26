У «Самопомічі» назвали Гройсмана сином Порошенка, який завалив децентралізацію



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Голова фракції «Об'єднання «Самопоміч» Олег Березюк Фото: samopomich.ua

Олег Березюк: Гройсман дуже залежний від олігархічних кіл, якими він оточив себе чи його оточили

Володимир Гройсман стояв біля витоків децентралізації, і запам’ятався він тим, що своїми власними руками знищив цю децентралізацію, пограбувавши місцеві бюджети. Таку думку у коментарі «Главкому» висловив очільник об'єднання «Самопоміч» Олег Березюк.

«Це історичний факт. І це не моя думка, а думка більшості мерів, які не розуміють, чому він так швидко, як це модно зараз говорити, «перевзувся». З людини, яка хотіла результатів і збільшення місцевих бюджетів, на того, хто зробив абсолютно протилежне», - наголосив Березюк, коментуючи відставку голови уряду цього тижня.

Проте депутат знайшов і позитив у роботі глави уряду. «З позитивного: Гройсман – один із небагатьох, хто стояв за реформиою медицини. Я вважаю, що без його підтримки реформувати первинну ланку було б неможливо. От і маємо один плюс, один мінус», - додав глава «Самопомочі».

Розмірковуючи про подальші перспективи «відставного» прем’єра, Березюк зазначив, що Гройсман насправді має якісну природу управління, але дуже залежний від олігархічних кіл, якими він оточив себе чи його оточили.

«Коли Гройсман востаннє виступав у парламенті, я дивився на нього і він виглядав наче старший син Петра Олексійовича, нічим практично не відрізняючись. Це не робить йому якісної перспективи, хоча він ще людина дуже молода», - наголосив Березюк.

Політик вважає, що результати діяльності глави уряду можна буде оцінити лише за декілька років.

«Будь-яким людям треба говорити «дякую». Але ми поки ще не розуміємо усіх результатів цієї діяльності. Тому політикам і управлінцям такого рівня справжнє «дякую» звучить лише через декілька років. Згадаємо приклад Бальцеровича, прем’єр-міністра Польщі. Коли він робив свої реформи, його ненавиділи, а через 10 років виявилося, що вони запрацювали. А у нас почалися реформи, які запрацювали, а таке враження, що уряд зробив все для того, щоб вони перестали працювати. Будемо бачити», - резюмував політик.

Як повідомлялось, 20 травня Володимир Гройсман оголосив, що подасть у відставку.

Під час інавгураційної промови Володимир Зеленський розкритикував уряд і закликав прем’єра та міністрів звільнитись.

Гройсман у відповідь закликав Зеленського негайно внести кандидатуру на посаду прем’єра. Він також заявив, що братиме участь у виборах до Верховної Ради.

Напередодні віце-прем’єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе публічно розкритикувала свого шефа за відставку. «Я була категорично проти відставки уряду. Я – за відповідальність й спадкоємність реформ, європейської та євроатлантичної інтеграції. Я – за нову якість політики, відповідно до європейських принципів, а не за постійне руйнування попередніх напрацювань наступними урядами», –зазначила вона.