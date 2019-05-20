«Самопоміч» підтримає відставку Гройсмана



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Володимир Гройсман

Садовий також наголосив на необхідності ухвалення нового Виборчого кодексу

Фракція «Самопоміч» готова підтримати відставку прем’єр-міністра Володимира Гройсмана.

Про це в коментарі Громадському заявив лідер фракції, міськголова Львова Андрій Садовий.

«Це само собою розуміється. Якщо президент вирішив розпустити парламент, то така сама доля чекає і уряд. Тим більше, він (Гройсман — ред.) вже заявив, що йде на вибори, то все вже є зрозуміло», — сказав він.

Садовий також наголосив на необхідності ухвалення нового Виборчого кодексу, який передбачає пропорційну систему виборів з відкритими списками.

«Це дуже важливо. Зняття недоторканності — це критично важливо. Якщо такий закон буде проголосований, бажаючих піти в парламент буде набагато менше. Тоді не буде сенсу ховатися у парламенті. І, звичайно, відновити статус кво та проголосувати за закон, який би відновив кримінальну відповідальність за незаконне збагачення чиновників. От заради цього, я би, чесно кажучи, дав би шанс парламенту, один день, щоб всі показали, хто є хто», — резюмував лідер «Самопомочі».

Нагадаємо, 20 травня Володимир Гройсман оголосив, що подасть у відставку.

Сьогодні під час інавгураційної промови Володимир Зеленський розкритикував уряд і закликав прем’єра та міністрів звільнитись.

«Безумовно, окрім війни, є ще багато бід, які роблять українців нещасливими. Це шокуючі тарифи, принизливі зарплати і пенсії, болючі ціни, неіснуючі робочі місця. Це медицина, про покращення якої говорять здебільшого ті, хто ніколи не лежав з дитиною у звичайній лікарні. Це міфічні українські дороги, які будуються та ремонтуються тільки у чиїсь бурхливій уяві», - сказав шостий президент.

Вихід з цієї ситуації Зеленський бачить тільки один – «ви можете взяти аркуш, взяти ручку і звільнити свої місця для тих, хто буде думати про наступні покоління, а не про наступні вибори!».

Нагадаємо, 20 травня у Верховній Раді пройшла церемонія інавгурації новообраного президента Володимира Зеленського.

На інавгурації Зеленського були присутні чотири президенти і весь уряд.

Під час складання присяги на вірність українському народу Володимир Зеленський поклав руку на Пересопницьке Євангеліє - незмінний атрибут усіх президентських інавгурацій, які знала Україна.

Зеленський склав присягу і став шостим президентом.