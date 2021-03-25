Канада запровадила санкції проти Росії через отруєння Навального

Все майно підсанкційних осіб на території Канади заморожується, а їм самим забороняється в’їзд до країни

Канада запровадила санкції проти дев’ятьох високопосадовців РФ, відповідальних за порушення прав людини у країні.

Про це оголосили у канадському МЗС.

«Це рішення привертає увагу до погіршення ситуації із правами людини у Росії та звуження простору для громадянського суспільства та незалежних голосів. Санкції – складова зосереджених дипломатичних зусиль із тиску на високопоставлених осіб в адміністрації Росії, залучених до спроби вбивства Олексія Навального, його переслідування та утисків російських громадян, які виступали проти жорсткого й іноді насильницького ставлення до нього», – наголосили у МЗС.

Зазначається, що нові санкції запроваджено проти таких посадовців РФ: директора Росгвардії Віктора Золотова, керівника ФСБ Олександра Бортнікова, керівника Федеральної служби виконання покарань Олександра Калашникова, генерального прокурора Ігоря Краснова, начальника управління президента з внутрішньої політики Андрія Ярина, заступників міністра оборони Олексія Криворучка та Павла Попова, повноважного представника президента у Сибірському федеральному окрузі Сергія Міняйла та першого заступника голови адміністрації президента РФ Сергія Кирієнка.

Все майно підсанкційних осіб на території Канади заморожується, а їм самим забороняється в’їзд до країни.

«Канада підтримує народ Росії у його прагненні втілювати право на вільне самовираження та мирно збиратися без страху переслідувань», – наголосили у зовнішньополітичному відомстві Канади.

Раніше 20 лютого російському опозиціонеру винесли вирок у справі про наклеп. Згідно з рішенням суду, Навальний визнаний винним і повинен виплатити штраф.

Того ж дня в будівлі Бабушкінського суду пройшло засідання Мосміськсуду, який зменшив Навальному термін увʼязнення на 1,5 місяці.

Як повідомлялося, профілактична комісія слідчого ізолятора, де перебував російський опозиціонер Олексій Навальний, поставила політика на профілактичний облік як схильного до втечі.