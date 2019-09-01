Бойовики знову зірвали демонтаж зруйнованого мосту у Станиці Луганській



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Раніше українські проектувальники обстежили зруйновану частину мосту в Станиці Луганській

Бойовики відмовили українській стороні у доступі до зруйнованої частини мосту

Окупаційна влада на Донбасі продовжує саботувати початок ремонтно-відновлювальних робіт зруйнованого мосту на ділянці розведення №1 Станиця Луганська. Про це повідомляє пресцентр операції Об’єднаних сил.

Зокрема, 31 серпня окупаційна адміністрація відмовила в доступі до зруйнованої частини мосту, на ділянці розведення №1 Станиця Луганська, представникам «Укртрансмосту», інформувала українська сторона спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування.

У зв’язку з цими обставинами представники «Укртрансмосту» змушені були покинути ділянку розведення №1, не провівши вивчення ділянки зруйнованого мосту для визначення обсягів проведення подальших відновлювальних робіт.

Окрім того, сьогодні, 1 вересня, було заплановано демонтаж, розбирання та вивіз елементів конструкцій зруйнованого мосту, прибирання бар’єрного загородження, вивіз пошкоджених металевих конструкцій, а також прибирання будівельного сміття.

«Представниками української сторони СЦКК о 09:30-10:15 год. 01.09.2019 року було проведено зустріч з дзеркальними патрулями СММ ОБСЄ, продемонстровано готовність наших розрахунків до проведення робіт по обстеженню ділянки місцевості біля мосту, розбирання та розчищення завалів зруйнованої частини мосту. Через СММ ОБСЄ до НЗФ РФ було доведено нашу готовність до проведення робіт, на що була отримана відмова щодо гарантій безпеки та відмова їх забезпечити, пояснюючи відсутність детального плану відновлювальних робіт», - йдеться в повідомленні..

Українська сторона СЦКК зазначила, що блокування окупаційною адміністрацією робіт в Станиці Луганській в черговий раз свідчить про цілеспрямоване недотримання збройними формуваннями Російської Федерації та їх найманцями своїх зобов’язань, пов’язаних з відновленням інфраструктури в даному районі.

Раніше повідомлялося, що бойовики не пропустили патрулі ОБСЄ на окуповану територію.

До того ж нагадаємо, що окупанти імітують розведення сил у Станиці Луганській.