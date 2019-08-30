З початку проведення ООС рятувальники відновили понад 450 житлових будинків (фото)



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Фото: facebook.com / Операція об'єднаних сил

Піротехнічні підрозділи ДСНС протягом тижня 75 раз залучалися до обстеження та розмінування 60 га території, вилучено та знешкоджено 504 вибухонебезпечні предмети

З початку проведення операції Об'єднаних сил особовим складом ДСНС відновлено 454 житлові будинки. Про це йдеться у повідомленні штабу ООС.

За даними штабу, упродовж тижня сили та засоби підрозділів ДСНС України зі складу Об'єднаних сил залучалися до піротехнічних робіт, відновлення житлових будинків, які були пошкоджені внаслідок артилерійських обстрілів, виконання інженерних робіт, а також забезпечення функціонування пунктів надання допомоги населенню, розміщених у межах контрольних пунктів в’їзду-виїзду на території Донецької та Луганської областей.

Піротехнічні підрозділи ДСНС зі складу об'єднаних сил протягом тижня 75 раз залучалися до проведення робіт з обстеження та розмінування територій, обстежено 60 га території, вилучено та знешкоджено 504 вибухонебезпечні предмети (всього з початку проведення ООС піротехнічні підрозділи залучались 4288 разів, обстежено 5764, В5 га території та 16,3 га акваторії, вилучено та знешкоджено 23179 ВНП).

Особовим складом ДСНС продовжуються аварійно-відновлювальні роботи житлових будинків у населених пунктах Мар’їнка, Красногорівка, Гранітне та Чермалик. За тиждень відновлено 6 будинків, всього з початку проведення Операції відновлено 454 житлові будинки. Рятувальниками в пунктах надання допомоги населенню розташованих на території контрольних пунктів в’їзду/виїзду було надано медичну та психологічну допомогу 1166 особам.

Упродовж тижня в районі проведення операції Об’єднаних сил надзвичайних ситуацій не виникало.

На території Донецької та Луганської областей пожежна і техногенна обстановка була контрольованою.