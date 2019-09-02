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    Розпочато демонтаж останньої української фортифікаційної споруди під КПВВ «Станиця Луганська»

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    Розпочато демонтаж останньої української фортифікаційної споруди під КПВВ «Станиця Луганська»
    Фото: facebook.com/ato.news

    За даними української сторони СЦКК, окупанти робіт не починали

    Українська сторона Спільного центру з координації та контролю режиму припинення вогню на Донбасі (СЦКК) повідомляє, що Державна служба з надзвичайних ситуацій розпочала демонтаж останнього фортифікаційної споруди Збройних Сил України в районі контрольного пункту в'їзду-виїзду «Станиця Луганська», натомість російські окупанти аналогічних робіт не починали. Про це йдеться в повідомленні пресцентру штабу ООС у соціальній мережі Facebook.

    «Сьогодні, 2 вересня, станом на 09.00, українська сторона розпочала демонтаж останньої фортифікаційної споруди, розташованої в районі КПВВ «Станиця Луганська» і готова до початку робіт, безпосередньо, на зруйнованій ділянці моста», - сказано в ньому.

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    Зазначається, що збройні формування Росії інженерні робіт із демонтажу не проводять, а навпаки, здійснюється зміцнення тимчасової споруди синього кольору з написом СЦКК (кунг).

    Також, Об'єднані сили продовжують обладнання опорних пунктів на цій ділянці лінії зіткнення і в разі загострення ситуації на ділянці розведення №1, дадуть адекватну відповідь.

    Як повідомлялось, 24 серпня СЦКК повідомляла про початок демонтажу фортифікаційних споруд біля моста в Станиці Луганській.

    1 вересня окупаційна влада на Донбасі продовжувала саботувати початок ремонтно-відновлювальних робіт зруйнованого мосту на ділянці розведення №1 Станиця Луганська.

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