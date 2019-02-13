Саудівська Аравія потрапила у «чорний список» ЄС



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Протягом найближчого часу Європейський парламент і держави-члени повинні затвердити список

Список ЄС дотепер складався з 16 країн, включаючи Іран, Ірак, Сирію, Афганістан, Ємен і Північну Корею

Європейська комісія затвердила «чорний список» із 23 країн з-за меж ЄС включно із Саудівською Аравією, які, на думку комісії, становлять загрозу для блоку через слабкий контроль за фінансуванням тероризму та відмиванням грошей.

Про це ідеться на сайті Європейської комісії у середу.

«Метою цього списку є захистити фінансову систему ЄС шляхом кращого запобігання ризикам відмивання коштів та фінансування тероризму», - повідомили у Європейській комісії.

Список ЄС дотепер складався з 16 країн, включаючи Іран, Ірак, Сирію, Афганістан, Ємен і Північну Корею.

Тепер до нього додали, зокрема, Саудівську Аравію, Панаму і Американські Віргінські острови.

За словами єврокомісара з питань юстиції Віри Юрової, список буде використано для підвищення перевірок і під час розслідувань фінансових операцій з цими країнами, щоб виявити будь-які підозрілі грошові потоки.

«Ми встановили найсильніші стандарти боротьби з відмиванням грошей у світі, але ми повинні переконатися, що «брудні гроші» з інших країн не надходять до нашої фінансової системи», - заявила Юрова.

Комісія зробила висновок, що ці 23 країни зі списку мають стратегічні недоліки в своїх режимах протидії відмивання грошей та фінансуванню тероризму.

Протягом найближчого часу Європейський парламент і держави-члени повинні затвердити список.

Нагадаємо, ООН розпочала своє розслідування вбивства саудівського журналіста Джамаля Хашоггі в Стамбулі.

Хашоггі вбили і розчленували у посольстві Саудівської Аравії у Стамбулі у жовтні 2018 року.

Центральне розвідувальне управління США дійшло висновку, що вбити журналіста Хашоггі наказав спадкоємний принц Саудівської Аравії Мохаммед бін Салман Аль Сауд.

Джерело: Європейська правда