Савченко на окупованій території зустрілась із заступником Захарченка Ташкентом, - джерело

Нардеп знову їздила на непідконтрольні території на переговори з терористами

Народний депутат Надія Савченко знову їздила на окуповані території, де провела зустріч із заступником лідера бойовиків «ДНР» Віталій Захарченка – Ташкентом. Про це «Главком» повідомило джерело у правоохоронних органах. Сама Савченко поки не коментує цю інформацію. Справжнє ім'я бойовика із



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Надія Савченко

Нардеп знову їздила на непідконтрольні території на переговори з терористами

Народний депутат Надія Савченко знову їздила на окуповані території, де провела зустріч із заступником лідера бойовиків «ДНР» Віталій Захарченка – Ташкентом. Про це «Главком» повідомило джерело у правоохоронних органах.

Сама Савченко поки не коментує цю інформацію.

Справжнє ім'я бойовика із позовним «Ташкент» - Олександр Тимофеєв. Він - «міністр доходів і зборів ДНР», за даними ЗМІ, особа, наближена до ватажка терористів.

Як відомо, Савченко вже бувала на окупованих територіях. Те, що вона пішла на перемовини із терористами свого часу викликало хвилю обурення у суспільстві.

В інтерв’ю «Главкому» вона розказувала, що під час таких поїздок її безпеку ніхто не гарантував.

Савченко також вказувала, що спілкується з низкою людей з окупованих територій: «Контактую з родичами тих, хто сидить у нас, щоб вони почали боротися за своїх. Спілкуюся зі, скажімо так, посередниками між мною і Кремлем для того, щоб політично давати цьому процесу якесь логічне спрямування».