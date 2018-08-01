Савченко поскаржилась Трампу на Порошенка і Путіна



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Фото: Станіслав Груздєв, «Главком» Надія Савченко.

Савченко називає Порошенка «найкорумпованішим президентом в історії України»

Нардеп Надія Савченко, обвинувачена у підготовці терактів і повалення держаної влади написала листа американському президенту Дональду Трампу.

Про це повідомляється на її сторінці у Facebook.

«Я прошу у вас допомоги по звільненню всіх українських політв’язнів із Росії, бо тільки вам, як лідеру найсильнішої держави в світі...тільки вам під силу протистояти на міжнародній арені президенту Росії Володимиру Путіну. Прошу зробити від вас можливе для повернення українських політв’язнів додому, до своїх сімей», – пише Савченко Трампу.

Також вона написала, що її «опозиційна діяльність» в Україні не сподобалась президенту Петру Порошенку, тому її ув’язнили.

Савченко називає Порошенка «найкорумпованішим президентом в історії України».

13 червня Савченко написала листа президенту РФ Володимиру Путіну. У листі вона попросила звільнити українських політв’язнів.

Надію Савченко затримали 22 березня у Верховній Ради після того, як парламент зняв із неї недоторканність.

Нагадаємо, 13 липня суд продовжив термін тримання під вартою без можливості внесення застави народного депутата України Надії Савченко.

Раніше соратниця Савченко повідомила, що Надія у СІЗО дуже схудла.

4 червня Служба безпеки оприлюднила висновки детектора брехні щодо справи Савченко.

Як відомо, 22 березня Верховна Рада дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт Савченко.

Перед голосуванням генпрокурор Юрій Луценко показав парламентарям відео, на якому Савченко прямо говорить, що особисто має бажання вчинити терористичний акт у Верховній Раді та підірвати не лише депутатів, але й президента та керівництво правоохоронних органів.

23 березня Савченко оголосила про голодування, заявивши про «неправильне» рішення влади її «закрити».

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