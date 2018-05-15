Савченко пробуде у СІЗО ще два місяці

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Фото: Цензор.нет Судове засідання 15 травня

Коли суддя читав постанову, матір нардепа розплакалася

Шевченківський районний суд Києва продовжив до 13 липня запобіжний захід у вигляді утримання під вартою для народного депутата Надії Савченко, яку підозрюють у підготовці теракту, державного перевороту і поваленні влади.

Перед оголошенням постанови суддя понад три години провів у нарадчій кімнаті.

Зазначається, що коли суддя читав документ, матір Савченко сіла і розплакалася.

Нардепа Мельничука, який хотів взяти Савченко на поруки, на момент оголошення рішення вже не було у залі суду.

Нагадаємо, 22 березня Верховна Рада дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт Савченко.

Перед голосуванням генпрокурор Юрій Луценко показав парламентарям відео, на якому Савченко прямо говорить, що особисто має бажання вчинити терористичний акт у Верховній Раді та підірвати не лише депутатів, але й президента та керівництво правоохоронних органів.

23 березня Шевченківській суд Києва постановив взяти Савченко під варту. Нардепа відправили до ізолятора на 59 діб без права внесення застави.

Савченко оголосила про голодування, а потім погодилася його перервати на три дні, щоб пройти допит на поліграфі. 16 квітня нардеп відновила перерване голодування.

5 травня адвокатом Савченко став Олександр Шадрін, захисник колишнього мера Слов'янська Нелі Штепи.

Джерело: Цензор.НЕТ