Сайдік про «російські паспорти»: треба дотримуватися Мінських угод



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Сайдік підтримує територіальну цілісність України

Спецпредставник голови ОБСЄ в Україні Мартін Сайдік, коментуючи рішення Кремля про видачу паспортів РФ громадянам України на окупованих територіях Донбасу, наголосив на необхідності дотримання «букви та духу Мінських домовленостей».

Про це розповіли в Офісі спецпредставника голови ОБСЄ в Україні.

«Як ви знаєте, я завжди дотримувався букви та духу Мінських домовленостей, які ґрунтуються на ідеях суверенітету та територіальної цілісності України», – цитує офіс коментар Сайдіка щодо відповідного указу Путіна.

Нагадаємо, Радбез ООН збереться на засідання щодо України через указ Путіна.

Раніше повідомлялося, що президент РФ Володимир Путін підписав указ про спрощений порядок отримання російського громадянства для жителів так званих «Донецької і Луганської народних республік».

Документ передбачає, що заява про прийом в громадянство від жителів самопроголошених республік має розглядатися не довше трьох місяців.

Постійний представник України при організації Володимир Єльченко повідомив, що Україна звернулася до Ради безпеки ООН через указ президента РФ Володимира Путіна про спрощену видачу російських паспортів для жителів «ЛНР» та «ДНР».

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін закликав українців на Донбасі не брати громадянство Росії.

Президент Петро Порошенко заявив, що Росія готується до наступного кроку агресії проти України – анексії українського Донбасу або створення російського анклаву в Україні.

Джерело: Укрінформ