Радбез ООН збереться на засідання щодо України через указ Путіна



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Засідання Радбезу ООН відбудеться у четвер о 22:00 год. за київським часом

Засідання Ради безпеки ООН на звернення України стосовно спрощення процедури отримання російських паспортів для мешканців окупованих територій Донбасу відбудеться 25 квітня.

Про це повідомив речник Постійного представництва України при ООН Олег Ніколенко на своїй сторінці в Facebook.

За київським часом, засідання почнеться о 22:00.

«Термінове засідання Ради Безпеки ООН у зв’язку із рішенням Кремля про видачу російських паспортів на Донбасі відбудеться завтра -- 25 квітня -- о 22:00 год. за київським часом (15:00 год. за НЙ). Засідання скликається на вимогу української сторони та проходитиме у відкритому форматі. Німеччина як голова Ради Безпеки та інші партнери України відгукнулися оперативно», - повідомив Ніколенко.

Пряма трансляція буде доступна за посиланням на офіційному сайті ООН.

Раніше повідомлялося, що президент РФ Володимир Путін підписав указ про спрощений порядок отримання російського громадянства для жителів так званих «Донецької і Луганської народних республік».

Документ передбачає, що заява про прийом в громадянство від жителів самопроголошених республік має розглядатися не довше трьох місяців.

Постійний представник України при організації Володимир Єльченко повідомив, що Україна звернулася до Ради безпеки ООН через указ президента РФ Володимира Путіна про спрощену видачу російських паспортів для жителів «ЛНР» та «ДНР».

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін закликав українців на Донбасі не брати громадянство Росії.

Президент Петро Порошенко заявив, що Росія готується до наступного кроку агресії проти України – анексії українського Донбасу або створення російського анклаву в Україні.