СБУ блокувала канал фінансування терористів через нелегальні поставки автомобілів



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За час існування протиправного механізму зловмисник переправив понад 20 вантажних автомобілів загальною вартістю майже 13 млн грн

Співробітники Служби безпеки України блокували канал фінансування тероризму через нелегальне постачання на тимчасово окуповані території вантажних автомобілів. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

У межах розпочатого кримінального провадження оперативники спецслужби задокументували, що починаючи з 2016 року мешканець ОРДЛО купував на території ЄС вантажні автомобілі, які реєстрував на території України.

Потім під виглядом надання послуг з перевезення вантажів зловмисник переправляв транспортні засоби транзитом через Російську Федерацію замовникам на тимчасово окуповані території.

Співробітники СБ України встановили, що «перевізник» сплачував російській окупаційній адміністрації від 2 до 5% вартості при реєстрації ввезених вантажівок в ОРДЛО.

За час існування протиправного механізму зловмисник переправив понад 20 вантажних автомобілів загальною вартістю майже 13 млн грн.

Правоохоронці затримали фігуранта провадження під час чергової спроби вивезення вантажівки через державний кордон України.

Наразі організатору протиправної схеми оголошено про підозру за вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-5 Кримінального кодексу України, накладено заборону на вивезення транспортного засобу з території нашої країни та його відчуження.

Тривають слідчі дії. Операція проводилась під процесуальним керівництвом прокуратури.

Як повідомлялось, депутат Донецької облради постачав у «ДНР» обладнання для шахт.