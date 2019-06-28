Депутат Донецької облради постачав у «ДНР» обладнання для шахт, - СБУ



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Фото: ssu.gov.ua

Зловмисники переправили бойовикам обладнання на загальну суму понад 50 млн грн

Співробітники Служби безпеки України викрили протиправну діяльність групи осіб, учасники якої організували механізм постачання промислового обладнання для вугільних шахт на тимчасово окуповані території Донеччини.

Оперативники спецслужби встановили, що протягом 2018-2019 років вітчизняне машинобудівне підприємство за документами нібито експортувало гірниче обладнання на адресу російських компаній.

Насправді промислове обладнання доставлялося на вуглевидобувні підприємства, розташовані у терористичній організації «ДНР».

Після перетину українсько-російського кордону продукція за схемою «перерваного транзиту» доправлялася організаторами протиправної схеми до так званої «ДНР» для використання на «націоналізованих» підприємствах.

Співробітники СБ України задокументували, що зловмисники переправили бойовикам обладнання на загальну суму понад 50 млн грн. Отримані кошти спрямовувались як на фінансування «установ «ДНР», зокрема силового блоку, так і на інші заходи для утримання терористами захоплених територій Донецької та Луганської областей.

Під час проведення санкціонованих слідчих дій в адміністративних будівлях підприємства та за місцями проживання фігурантів провадження правоохоронці вилучили документацію, електронні носії інформації, чорнові записи, які містять дані з підтвердженням здійснення оборудки. Також вилучено вибухові пристрої та понад 500 тис грн.

Наразі прокурором Донецької області організатору протиправної діяльності, який є депутатом Донецької обласної ради, оголошено про підозру за ч. 2 ст. 258-5 Кримінального кодексу України.

Вирішується питання щодо повідомлення про підозру іншим двом учасникам протиправної діяльності та обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою Триває слідство. Операція проводилась співробітниками Головного управління Служби безпеки України в Донецькій та Луганській областях, що залучені до операції Об’єднаних сил, спільно з Головним управлінням контррозвідувального захисту економіки держави СБУ під процесуальним керівництвом Донецької обласної прокуратури.