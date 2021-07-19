Напад на прикордонників: стали відомі подробиці інциденту на Сумщині

Нападникам загрожує тюремне увʼязнення строком до 15 років

Двох співробітників Служби безпеки, яких вважають причетними до нападу на прикордонників у Сумській області, затримали. Тепер їм готують підозри за двома статтями. Про це повідомляє Держбюро розслідувань.

Слідчі встановили, що у ніч із 17 на 18 липня молодший сержант і солдат строкової служби чергували на автівці неподалік села Рясне Сумського району. До них о 1:30 під’їхала автівка з трьома людьми. Двоє з них вийшли та підійшли до прикордонників.

За даними слідства, люди, які під'їхали, спровокували конфлікт, зав'язалася бійка. Вони кулаками побили прикордонників та забрали у них два автомати АКС-74 і чотири магазини по 30 набоїв. Потім нападники поїхали геть.

Нападниками виявились двоє співробітників СБУ. Їх затримали, людина з автівки проходить як свідок.

Автомати прикордонників згодом знайшли на кукурудзяному полі неподалік, а два магазини з набоями — біля відділення прикордонної служби «Славгород» відділу прикордонної служби «Краснопілля» Сумського прикордонного загону.

У ДБР кажуть, що найближчим часом повідомлять співробітникам СБУ про підозру за двома статтями: ч. 3 ст. 262 (викрадення вогнепальної зброї) та ч. 2 ст. 345 (погроза або насильство щодо правоохоронця) Кримінального кодексу. Санкція статей передбачає позбавлення волі до 15 років із конфіскацією майна.

На українсько-російській ділянці державного кордону вночі, 18 липня, троє невідомих здійснили напад на прикордонний наряд під час якого двом прикордонникам завдали тілесних ушкоджень. Правопорушникам вдалося заволодіти табельною зброєю, яку вони згодом залишили поблизу місця пригоди.

На місце інциденту прибув очільник Держприкордонслужби Сергій Дейнеко.

Згодом прессекретар Державної прикордонної служби Андрій Демченко повідомив, що зловмисники, ймовірно, діяли з території України. Зовнішніх порушень на кордоні не було зафіксовано.

Тоді місцеве сумське видання Sumy Today повідомило, що до нападу нібито можуть бути причетними працівники Служби безпеки України.