Контррозвідка СБУ затримала псевдодепутата самопроголошених «Л/ДНР» (фото)

Мешканець Луганська у 2014 році брав участь у створенні незаконних органів влади на тимчасово непідконтрольній українській владі території

Пособник окупантів був причетний до прийняття фейкової «конституції ЛНР»

Контррозвідники СБУ на Харківщині затримали колишнього депутата так званих «парламентів» самопроголошених «республік» на Донбасі. Про це інформує пресцентр СБУ.

Встановлено, що мешканець Луганська у 2014 році брав участь у створенні незаконних органів влади на тимчасово непідконтрольній українській владі території Луганської області та причетний до прийняття фейкової «конституції ЛНР».

Під час обшуку у затриманого виявлено «паспорт громадянина «ЛНР», а також «реєстраційні документи» псевдодержавного утворення. Встановлено, що він був «депутатом» так званих «Народної ради» і «парламенту Союзу народних республік Л/ДНР».

«Керівники псевдодержавного утворення неодноразово заохочували зловмисника за активну підривну діяльність, спрямовану проти України», – заявили у СБУ.

Наразі слідчі СБУ повідомили зловмиснику про підозру за ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання затриманому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, «ветерана Новоросії» посадили в Україні на 10 років.

Також прокуратура оголосила підозри керівникам донецької катівні «Ізоляція».