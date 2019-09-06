Обмін полоненими: Путін все одно «кине» Зеленського

Володимир Зеленський та Володимир Путін

З бандитами не можна укладати угоди, які засновані на довірі

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Соучастника уничтожения малайзийского Боинга Владимира Цемаха отпустили. Понятно, что без этого Кремль не соглашался на обмен. Свобода украинских заложников стоит собачьей шкуры это путинского убийцы.

Беда в другом. С бандитами нельзя заключать сделки, основанные на доверии; идти на какие-то односторонние уступки, рассчитывая, что они потом встречно выполнят свои обязательства. Если есть возможность кинуть, бандит сделает это с превеликим удовольствием.

Украинцы еще сидят в российских тюрьмах, а Вышинский и Цемах уже на свободе. Боюсь, что Путин в той или иной степени кинет Зеленского с обменом.

Джерело: блог Ігора Ейдмана

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