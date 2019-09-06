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    Думки вголос

    Обмін полоненими: Путін все одно «кине» Зеленського

    • Ігор Ейдман

      Соціолог

    • Розсилка
    Володимир Зеленський та Володимир Путін - Обмін полоненими: Путін все одно «кине» Зеленського
    Володимир Зеленський та Володимир Путін

    З бандитами не можна укладати угоди, які засновані на довірі

    Мовою оригіналу

    Соучастника уничтожения малайзийского Боинга Владимира Цемаха отпустили. Понятно, что без этого Кремль не соглашался на обмен. Свобода украинских заложников стоит собачьей шкуры это путинского убийцы.

    Беда в другом. С бандитами нельзя заключать сделки, основанные на доверии; идти на какие-то односторонние уступки, рассчитывая, что они потом встречно выполнят свои обязательства. Если есть возможность кинуть, бандит сделает это с превеликим удовольствием.

    Украинцы еще сидят в российских тюрьмах, а Вышинский и Цемах уже на свободе. Боюсь, что Путин в той или иной степени кинет Зеленского с обменом.

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    Джерело: блог Ігора Ейдмана

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Росія Путін обмін полоненими Володимир Цемах
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