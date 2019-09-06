У Bellingcat назвали можливу причину звільнення Цемаха



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Володимир Цемах

Як зазначив розслідувач Bellingcat Христо Гвоздєв, звільнення Цемаха стало можливим, оскільки в JIT достатньо доказів по MH17

Звільнення Володимира Цемаха, якого вважають свідком у справі про катастрофу MH17, стало можливим, так як у Спільної слідчої групи (JIT) достатньо доказів причетності Росії. Про це в інтерв'ю «Настоящему времени» заявив розслідувач Bellingcat Христо Гвоздєв.

За його словами, рішення про звільнення Цемаха було несподіваним, проте ще тиждень тому було відомо, що Росія вимагала включити його в списки на обмін полоненими, погрожуючи взагалі зірвати обмін за формулою «35 до 35». Він також зазначив, що Україна і JIT могли погодитися на звільнення Цемаха, тому що у офіційного слідства достатньо доказів причетності Росії до катастрофи MH17.

«З точки зору доказової бази, нічого особливо не зміниться. Міжнародна слідча група накопичила так багато об'єктивних доказів, що доводять причетність Росії, що для суду це нічого не змінить», - додав Гвоздєв.

Він також висловив упевненість в тому, що Україні слід поділитися з міжнародним слідством деталями переговорів щодо обміну. На його думку, ультиматум Росії про видачу Цемаха стане вагомим доказом його причетності до катастрофи MH17.

Зазначимо, Київський апеляційний суд 5 вересня відпустив Цемаха під особисте зобов'язання. Цей крок, ймовірно, розблокував процес обміну полоненими. Одразу після звільнення Цемаха президент Росії Володимир Путін заявив, що обмін утримуваних осіб між Росією і Україною буде «масштабним» і стане кроком до нормалізації відносин між країнами.

Згодом свідка у справі про катастрофу MH17 Володимира включили до списків на обмін полоненими з української сторони.