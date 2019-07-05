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    СБУ похвалилася досягненнями у боротьбі із контрабандою

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    На Одещині СБУ вилучено контрабандні товари на більше ніж 50 мільйонів гривень - СБУ похвалилася досягненнями у боротьбі із контрабандою
    На Одещині СБУ вилучено контрабандні товари на більше ніж 50 мільйонів гривень
    Фото: Пресслужба СБУ

    В СБУ заявили, що масштабна операція з викриття контрабандних механізмів поставок цигарок до Європи активно триває

    В Службі безпеки України заявили, що з приходом у СБУ нової команди співробітники підрозділів по боротьбі з корупцією та оргзлочинністю посилили системну боротьбу з контрабандою, зокрема цигарок до країн Євросоюзу.

    «За останні тижні служба перекрила два потужні канали переправлення цигарок через державний кордон України», - повідомив 5 липня пресцентр СБУ у Facebook.

    Як зазначається, на Одещині вилучено товари на більше ніж 50 мільйонів гривень, а на Закарпатті - рекордну партію контрабандних цигарок за всю історію незалежної України на 70 мільйонів гривень.

    В СБУ заявили, що масштабна операція з викриття контрабандних механізмів поставок цигарок до Європи активно триває. Всі дії правоохоронців санкціоновані слідчими у межах розпочатого кримінального провадження.

    «Тому нам дивно бачити реакцію одного із власників тютюнової фабрики, який звинувачує СБУ у замовній роботі на його конкурентів. Служба працює виключно на державу, в інтересах якої викорінити тіньові схеми на кордоні, і саме таке завдання керівництво країни поставило перед СБУ», - заявили в Службі безпеки.

    Раніше повідомлялося, що податкова і митна Служба Великої Британії і Служба безпеки України знешкодили потужний канал контрабанди цигарок до ЄС.

    Нагадаємо, на Закарпатті Служба безпеки України вилучила найбільшу в українській історії партію контрабандних цигарок вартістю 70 млн грн.

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