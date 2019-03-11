  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    СБУ попередила жителів Маріуполя про антитерористичну операцію 13-14 березня

    • Розсилка
    СБУ попередила жителів Маріуполя про антитерористичну операцію 13-14 березня

    Місцевих мешканців закликають не виходити з дому без нагальної потреби

    У Маріуполі 13-14 березня відбудеться низка заходів із протидії терористичним та диверсійним загрозам. Про це інформує СБУ, передає прес-центр штабу Операції об'єднаних сил на сторінці у Facebook.

    У зв'язку з цим командування Об’єднаних сил закликає мешканців Маріуполя не залишати без нагальної потреби своїх домівок, дотримуватися правил особистої безпеки та поводження з підозрілими предметами, вибухонебезпечними речовинами тощо.

    Якщо необхідно поїхати в інші райони міста, просять обов'язково взяти з собою документи, які посвідчують особу (паспорт, посвідчення водія, довідка про навчання тощо).

    Всі заходи санкціоновані командувачем Об’єднаних сил генерал-лейтенантом Сергієм Наєвим. 

    «Ситуація з антитерористичною загрозою знаходиться під контролем», - зазначають у штабі ООС.

    У випадку отримання інформації про причетність невідомих осіб до ДРГ або терористичних підрозділів бойовиків закликають повідомляти СБУ в Донецькій та Луганській областях за номером 0629-52-53-94 або Нацполіції у Донецькій області за номерами 102, 0629-51-98-01.

    Місцевих мешканців просять не панікувати та дотримуватися вимог особистої безпеки.

    СБУ паспорт навчання
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ