СБУ попередила жителів Маріуполя про антитерористичну операцію 13-14 березня



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Місцевих мешканців закликають не виходити з дому без нагальної потреби

У Маріуполі 13-14 березня відбудеться низка заходів із протидії терористичним та диверсійним загрозам. Про це інформує СБУ, передає прес-центр штабу Операції об'єднаних сил на сторінці у Facebook.

У зв'язку з цим командування Об’єднаних сил закликає мешканців Маріуполя не залишати без нагальної потреби своїх домівок, дотримуватися правил особистої безпеки та поводження з підозрілими предметами, вибухонебезпечними речовинами тощо.

Якщо необхідно поїхати в інші райони міста, просять обов'язково взяти з собою документи, які посвідчують особу (паспорт, посвідчення водія, довідка про навчання тощо).

Всі заходи санкціоновані командувачем Об’єднаних сил генерал-лейтенантом Сергієм Наєвим.

«Ситуація з антитерористичною загрозою знаходиться під контролем», - зазначають у штабі ООС.

У випадку отримання інформації про причетність невідомих осіб до ДРГ або терористичних підрозділів бойовиків закликають повідомляти СБУ в Донецькій та Луганській областях за номером 0629-52-53-94 або Нацполіції у Донецькій області за номерами 102, 0629-51-98-01.

Місцевих мешканців просять не панікувати та дотримуватися вимог особистої безпеки.