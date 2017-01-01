СБУ розслідує 15,5 тис. справ щодо злочинів проти безпеки України

З початку російської агресії в Україні засуджено 21 громадянина РФ за злочини проти України

З лютого 2014 року слідчими Служби безпеки України розслідувалось близько 15,5 тисяч кримінальних проваджень щодо злочинів проти основ національної безпеки і оборони України, посягання на її територіальну цілісність і недоторканність, тероризм та інші тяжкі злочини. Про це повідомляє прес-центр СБУ. «За статтями 109 і 110 Кримінального



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З початку російської агресії в Україні засуджено 21 громадянина РФ за злочини проти України

З лютого 2014 року слідчими Служби безпеки України розслідувалось близько 15,5 тисяч кримінальних проваджень щодо злочинів проти основ національної безпеки і оборони України, посягання на її територіальну цілісність і недоторканність, тероризм та інші тяжкі злочини. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

«За статтями 109 і 110 Кримінального кодексу України (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу, посягання на територіальну цілісність і недоторканість України) розслідувалося та розслідується 1330 проваджень щодо 518 осіб. До суду вже скеровано 391 обвинувальний акт, у суді розглянуто 177 проваджень. У тому числі щодо організації та проведення так званих «референдумів» у Донецькій та Луганській областях скеровано до суду 116 обвинувальних актів, засуджено 48 осіб», - інформують у СБУ.

За даними Служби, за статтями 258 – 258-5 Кримінального кодексу України (злочини терористичної спрямованості) – 11261 провадження стосовно 2390 осіб. До судів уже направлено обвинувальні акти щодо 1179 учасників терористичних організацій і незаконних воєнізованих формувань та спільників терористів. 299 осіб, яких звинувачено у тероризмі, визнано винними у вчиненні злочинів проти держави й народу України та засуджено до різних строків ув’язнення.

«У зазначений період слідчі органів безпеки здійснили повідомлення про підозру 132 громадянам Російської Федерації (у тому числі 17 військовослужбовцям ЗС РФ). 21 особу вже засуджено. Обвинувальні акти стосовно ще 26 громадян РФ наразі розглядаються судами», - повідомляють у СБУ.

Нагадаємо, 6 грудня під час виступу у Верховній Раді України голова СБУ Василь Грицак наголосив на тому, що основні зусилля співробітників спецслужби сьогодні спрямовані на протидію російській агресії, запобігання злочинам проти основ національної безпеки та боротьбу з тероризмом.