Грицак: 70% зусиль СБУ витрачається на протидію російській агресії

В зоні АТО зараз перебуває більше 900 співробітників СБУ

Служба безпеки України витрачає 70% своїх зусиль на протидію російській агресії. Про це у середу під час виступу у Верховній Раді заявив голова СБУ Василь Грицак. «Близько 70 відсотків нашого робочого часу і зусиль ми спрямовуємо на протидію російській гібридний агресії проти України та локалізацію діяльності її спеціальних



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Фото: Укрінформ Голова СБУ Василь Грицак у Верховній Раді

В зоні АТО зараз перебуває більше 900 співробітників СБУ

Служба безпеки України витрачає 70% своїх зусиль на протидію російській агресії. Про це у середу під час виступу у Верховній Раді заявив голова СБУ Василь Грицак.

«Близько 70 відсотків нашого робочого часу і зусиль ми спрямовуємо на протидію російській гібридний агресії проти України та локалізацію діяльності її спеціальних служб», - сказав він.

Грицак акцентував увагу на тому, що в зоні АТО зараз перебуває більше 900 співробітників СБУ, які забезпечують контррозвідувальний режим цієї території, здійснюють боротьбу з диверсійними групами і розвідувально-підривною діяльністю спецслужб.

За словами голови СБУ, з часу АТО 23 представники спецслужби загинули, понад 100 отримали поранення. «День починається у нас з війни на Сході і вечір закінчується теж війною», - зауважив він.

До обов'язків СБУ входять не лише функції контррозвідки, а й протидія кіберзлочинності і міжнародному тероризму та захист критичної інфраструктури, зазначив Грицак.

Нагадаємо, у вівторок, 5 грудня, у Раді зі звітом виступив генеральний прокурор України Юрій Луценко.

Як повідомлялося, директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник та керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький не зможуть звітувати на засіданні Верховної Ради 6 грудня через відрядження.

Джерело: Укрінформ