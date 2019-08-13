На Житомирщині перед візитом Зеленського «активіст» шантажував директора держлісгоспу



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«Активіст» організував механізм вимагання грошей, зокрема, від представників суб’єктів лісового господарства Фото: СБУ

Зловмисник вимагав за своє мовчання 30 тисяч доларів

Служба безпеки України викрила голову громадської ради при Житомирській облдержадміністрації, який вимагав від директора держлісгоспу 30 тисяч доларів. У випадку незгоди «громадський діяч» погрожував поширити нібито компрометуюче відео у соцмережах напередодні візиту президента Володимира Зеленського до Олевського району області.

Про це 13 серпня повідомляє пресцентр СБУ.

Оперативники встановили, що «активіст» організував механізм вимагання грошей, зокрема, від представників суб’єктів лісового господарства, за невжиття заходів «громадського впливу» для блокування їх законної діяльності.

«Правоохоронці затримали голову громадської ради, згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, в ресторані у центрі Житомира після отримання чергового «траншу» у розмірі 5,5 тисяч доларів. Раніше було задокументовано факт перерахування на картковий рахунок «авансу», як гарантії за мовчання громадського активіста», - заявили в СБУ.

Тривають слідчі дії у межах розпочатого кримінального провадження за ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України.

Як відомо, Зеленський змусив написати заяву за власним бажанням керівника Житомирського обласного управління лісового та мисливського господарства Андрія Курінського.

Також президент під час робочої наради з приводу незаконного видобутку бурштину порадив звільнитися керівникам поліції та СБУ Житомирської області.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський 12 серпня представив нового голову Житомирської ОДА під час робочої поїздки в область.