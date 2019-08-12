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    СБУ затримала колишнього бойовика «ЛНР»

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    СБУ затримала колишнього бойовика «ЛНР»

    Зловмисник у 2015 році брав участь у бойових діях проти сил антитерористичної операції

    Співробітники Служби безпеки України викрили у Луганській області колишнього бойовика терористичної організації «ЛНР».

    Про це 12 серпня повідомляє пресцентр СБУ.

    «Контррозвідники встановили, що мешканець регіону у серпні 2015 року приєднався до незаконних збройних формувань – так званої «Народної міліції ЛНР». Після проходження підготовки у навчальному центрі бойовиків у Луганську він був направлений на позиції терористів у районі траси Бахмутка. Там зловмисник брав участь у бойових діях проти сил антитерористичної операції», - заявили в СБУ.

    Повідомляється, що затриманий розповів, що «він зрозумів хибність свого вибору, побачивши масштаби наркоманії серед бойовиків», тому у листопаді 2015 року чоловік залишив лави незаконних збройних формувань.

    Правоохоронці затримали колишнього учасника бандугруповань на блокпосту в Станично-Луганському районі під час його спроби потрапити на підконтрольну українській владі територію для отримання паспорта громадянина України.

    Слідчі СБУ повідомили затриманому про вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України. Зловмиснику обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

    Раніше повідомлялося, що СБУ затримала мешканця Краматорська, який у 2015 році вступив до лав терористичної організації «ДНР».

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