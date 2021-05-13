Печерський райсуд Києва обирає запобіжний захід Медведчуку (наживо)

Прокуратура клопотатиме про взяття Медведчука під варту з можливістю внесення застави

Прокуратура клопотатиме про взяття Медведчука під варту з можливістю внесення застави

Прокуратура клопотатиме про взяття Медведчука під варту з можливістю внесення застави

Кум Путіна й депутат ОПЗЖ Віктор Медведчук прибув до Печерського райсуду Києва, де йому обиратимуть запобіжний захід у справі про державну зраду.

Прокуратура наполягатиме на взятті під варту з можливістю застави у 300 мільйонів гривень. Клопотання прокуратури розглядає суддя В’ячеслав Підпалий.

Сам Медведчук стверджує, що «буде вирішувати», де шукати гроші, оскільки рахунки нардепа заблоковані за рішенням РНБО, і він начебто не може їх використати.

За даними ЗМІ, незважаючи на присутність тітушок під Печерським судом, ситуація під будівлею зараз спокійна.





Нагадаємо, 11 травня СБУ прийшла до Медведчука з обшуками. Пізніше стало відомо, що Медведчуку оголосили про підозру за трьома епізодами. Підозру оголосили і його поплічнику – Тарасу Козаку. Один з епізодів стосується незаконної передачі Росії родовища в окупованому Криму.

У «Слузі народу» озвучили деталі підготовки підозри Медведчуку.

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