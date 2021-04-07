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    СБУ викрила фейкову «Хмельницьку міськраду», що співпрацювала з Шарієм

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    СБУ провела обшуки у псевдодепутатів - СБУ викрила фейкову «Хмельницьку міськраду», що співпрацювала з Шарієм
    СБУ провела обшуки у псевдодепутатів
    Фото: СБУ

    Псевдодепутати підозрюються в діяльності, спрямованої на захоплення державної влади і повалення конституційного ладу

    Служба безпеки України провела низку обшуків у так званих депутатів незаконно створеної «Хмельницької міської ради», які виконували завдання із-за кордону.

    Про це повідомляє пресцентр СБУ.

    Згідно з досудовим розслідуванням, що діяльність псевдодепутатів координували спецслужби РФ. Вони також активно співпрацювали з проросійським пропагандистом Анатолієм Шарієм, якому СБУ повідомила про підозру у державній зраді.

    Слідчі органів безпеки у межах раніше розпочатого кримінального провадження перевіряють інформацію про причетність підозрюваних до діяльності, спрямованої на захоплення державної влади і повалення конституційного ладу.

    Під час обшуків у представників незаконно створених «органів місцевого самоврядування і державної влади «Республіки Україна» та «територіальної громади міста Хмельницький» правоохоронці виявили:

    • статути фейкових псевдоутворень;
    • печатки і бланки;
    • протоколи засідань;
    • розпорядження, посвідчення і листування самопроголошених органів;
    • агітаційні матеріали.

    Також вилучено картки платіжних систем РФ, комп’ютерну техніку, засоби зв’язку та інші матеріали, які будуть долучені до матеріалів справи.

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    СБУ викрила фейкову «Хмельницьку міськраду», що співпрацювала з Шарієм
    СБУ викрила фейкову «Хмельницьку міськраду», що співпрацювала з Шарієм
    СБУ викрила фейкову «Хмельницьку міськраду», що співпрацювала з Шарієм
    СБУ викрила фейкову «Хмельницьку міськраду», що співпрацювала з Шарієм

    Триває досудове слідство за ст. 109 (дії спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) Кримінального кодексу України.

    Теги: СБУ депутат Хмельницький Анатолій Шарій
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