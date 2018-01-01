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    СБУ заблокувала розкрадання сировини з нафтопроводу «Укрнафти»

    Ділки перекачували сировину в паливнозаправні машини та реалізовували на чорному ринку
    У Чернігівській області співробітники Служби безпеки України у рамках комплексу заходів із захисту критичної інфраструктури у сфері паливно-енергетичного комплексу заблокували розкрадання сировини з нафтопроводу. Про це повідомляє прес-центр СБУ.  Зокрема правоохоронці встановили, що зловмисники зробили вріз до нафтопроводу на одній із
    • Сьогодні, 03:49
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    Місце врізу до нафтопроводу
    Місце врізу до нафтопроводу

    Ділки перекачували сировину в паливнозаправні машини та реалізовували на чорному ринку

    У Чернігівській області співробітники Служби безпеки України у рамках комплексу заходів із захисту критичної інфраструктури у сфері паливно-енергетичного комплексу заблокували розкрадання сировини з нафтопроводу.

    Про це повідомляє прес-центр СБУ.

     Зокрема правоохоронці встановили, що зловмисники зробили вріз до нафтопроводу на одній із ділянок, що належить ПАТ «Укрнафта».

    «Ділки перекачували сировину в паливнозаправні машини та реалізовували на чорному ринку. За висновками фахівців, порушення цілісності нафтопроводу могло призвести до виникнення надзвичайних ситуацій на об’єкті критичної інфраструктури», - йдеться в повідомленні.

    За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 292 Кримінального кодексу.

    В ході досудового слідства перевіряється можлива причетність до оборудки посадовців різних відомств, додали в СБУ.

    До слова, у Києві шахрай, прикриваючись зв’язками з СБУ, вимагав у бізнесмена гроші.

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