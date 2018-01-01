СБУ заблокувала розкрадання сировини з нафтопроводу «Укрнафти»

Ділки перекачували сировину в паливнозаправні машини та реалізовували на чорному ринку

У Чернігівській області співробітники Служби безпеки України у рамках комплексу заходів із захисту критичної інфраструктури у сфері паливно-енергетичного комплексу заблокували розкрадання сировини з нафтопроводу. Про це повідомляє прес-центр СБУ. Зокрема правоохоронці встановили, що зловмисники зробили вріз до нафтопроводу на одній із



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Місце врізу до нафтопроводу

Ділки перекачували сировину в паливнозаправні машини та реалізовували на чорному ринку

У Чернігівській області співробітники Служби безпеки України у рамках комплексу заходів із захисту критичної інфраструктури у сфері паливно-енергетичного комплексу заблокували розкрадання сировини з нафтопроводу.

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Зокрема правоохоронці встановили, що зловмисники зробили вріз до нафтопроводу на одній із ділянок, що належить ПАТ «Укрнафта».

«Ділки перекачували сировину в паливнозаправні машини та реалізовували на чорному ринку. За висновками фахівців, порушення цілісності нафтопроводу могло призвести до виникнення надзвичайних ситуацій на об’єкті критичної інфраструктури», - йдеться в повідомленні.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 292 Кримінального кодексу.

В ході досудового слідства перевіряється можлива причетність до оборудки посадовців різних відомств, додали в СБУ.

До слова, у Києві шахрай, прикриваючись зв’язками з СБУ, вимагав у бізнесмена гроші.