У Києві шахрай, прикриваючись зв’язками з СБУ, вимагав у бізнесмена гроші

Чоловіку, який представся помічником одного з керівників СБУ, загрожує до 8 років ув'язнення

Прокуратурою столиці спільно зі слідчими Головного управління Національної поліції у Києві, за матеріалами СБ ГВ БКОЗ Служби безпеки України викрито 46-річного уродженця Сумської області, який незаконно намагався заволодіти коштами підприємця у сумі 13 тис. доларів США. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва. «Так, представляючись



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Шахрая було затримано на «гарячому» одразу після одержання ним 70 тис. гривень

Чоловіку, який представся помічником одного з керівників СБУ, загрожує до 8 років ув'язнення

Прокуратурою столиці спільно зі слідчими Головного управління Національної поліції у Києві, за матеріалами СБ ГВ БКОЗ Служби безпеки України викрито 46-річного уродженця Сумської області, який незаконно намагався заволодіти коштами підприємця у сумі 13 тис. доларів США. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва.

«Так, представляючись помічником одного з керівників СБУ, чоловік запропонував підприємцю посприяти у вирішенні питання щодо заключення договору між ним та постачальником сільськогосподарської продукції. Шахрая було затримано на «гарячому» одразу після одержання ним чергової частини від обумовленої суми, а саме 70 тис. гривень», - йдеться в повідомленні.

Наразі чоловіка, який на даний момент ніде офіційно не працевлаштований, затримано в порядку ст. 208 КПК України.

Його дії кваліфіковано за ч. 3 ст. 190 КК України (шахрайство). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 8 років.

Досудове розслідування триває.

Як повідомлялося, сьогодні за результатами тривалої та ретельно підготовленої спецоперації затримано членів організованої злочинної групи з числа діючих співробітників кримінальної поліції на станції Київ-Пасажирський, під прикриттям яких професійні крадії вчиняли злочини на території Київського залізничного вокзалу.