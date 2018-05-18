СБУ затримала власницю медпідприємства, яку підозрюють у фінансуванні бойовиків

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Зазначається, що підприємство щомісяця перераховувало бойовикам 500-600 тис. російських рублів

Співробітники Служби безпеки України затримали в Києві власницю підприємства з виготовлення медичних препаратів за підозрою у фінансуванні бойовиків ОРДЛО. Про це повідомили в прес-центрі СБУ.

Зазначається, що підприємство, розташоване в Луганській області, постачало медичні препарати, зокрема, бойовикам ОРДЛО. За інформацією СБУ, підприємство щомісяця перераховувало бойовикам 500-600 тис. російських рублів.

«Під час санкціонованих обшуків у менеджменті підприємства співробітники СБУ вилучили, зокрема, документацію і банківські картки, які підтверджують протиправну діяльність», – йдеться у повідомленні.

У відомстві додали, що власницю фірми затримано згідно ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Зловмисниці повідомили про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 110-2 («Посягання на територіальну цілісність України») КК України.

Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії для притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до діяльності підприємства та фінансування терористичних організацій.