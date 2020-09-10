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    Секретар РНБО заявив, що в Україні «повинні бути дві мови»

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    Олексій Данілов вважає, що громадяни України повинні вільно володіти двома мовами - Секретар РНБО заявив, що в Україні «повинні бути дві мови»
    Олексій Данілов вважає, що громадяни України повинні вільно володіти двома мовами

    Данілов стурбований чинною системою української освіти.

    Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов вважає, що громадяни України повинні вільно володіти двома мовами - державною, а також англійською.

    Про це він заявив в ефірі телеканалу «Україна 24».

    Так, на запитання про те, яке з питань національної безпеки турбує його найбільше, окрім війни, Данілов відповів: «Це наша освіта, в широкому сенсі цього слова».

    «Ви знаєте, що я прихильник того, щоб у нас було дві мови в країні, - наголосив секретар РНБО. - Має бути державна мова - українська, і обов'язково має бути англійська - мова нашого розвитку».

    На думку Данілова, англійською мовою повинні володіти, зокрема, усі співробітники сфери освіти.

    «Треба розуміти, що весь світ науковий, діловий - це англійська мова, так сталося», - додав він.

    Як відомо, 7 липня Конституційний суд почав розгляд подання щодо скасування закону про мову.

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