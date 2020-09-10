Секретар РНБО заявив, що в Україні «повинні бути дві мови»



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Олексій Данілов вважає, що громадяни України повинні вільно володіти двома мовами

Данілов стурбований чинною системою української освіти.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов вважає, що громадяни України повинні вільно володіти двома мовами - державною, а також англійською.

Про це він заявив в ефірі телеканалу «Україна 24».

Так, на запитання про те, яке з питань національної безпеки турбує його найбільше, окрім війни, Данілов відповів: «Це наша освіта, в широкому сенсі цього слова».

«Ви знаєте, що я прихильник того, щоб у нас було дві мови в країні, - наголосив секретар РНБО. - Має бути державна мова - українська, і обов'язково має бути англійська - мова нашого розвитку».

На думку Данілова, англійською мовою повинні володіти, зокрема, усі співробітники сфери освіти.

«Треба розуміти, що весь світ науковий, діловий - це англійська мова, так сталося», - додав він.

Як відомо, 7 липня Конституційний суд почав розгляд подання щодо скасування закону про мову.