Другою мовою в Україні має бути англійська, − Данілов



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Секретар РНБО радить вивчати англійську мову ще з садочка

Данілов наголосив, що в Україні має бути тільки державна українська мова

Єдиною державно мовою в Україні повинна бути українська мова. Другою мовою, яка має вивчатися з дитячого садка, має бути англійська.

Про це секретар РНБО Олексій Данілов заявив в інтерв’ю Українській правді.

«Питання мови – це дуже важливе, принципове питання для держави. Ніякої другої, російської, у нас бути не може – не тому, що її не треба вивчати, її не треба знати. Якщо ми кажемо про Україну – то має бути тільки державна українська мова.

Чи має бути друга мова в Україні? Звичайно, має бути. Але це має бути англійська мова, яка має вивчатися, починаючи з дитячого садочка. Усі громадяни України, якщо ми хочемо бути в цивілізованому світі, мають знати, використовувати англійську мову. Це є обов’язкова річ», - наголосив Данілов.

Зазначимо, 3 жовтня 2019 року президент Володимир Зеленський призначив Олексія Данілова секретарем Ради національної безпеки й оборони України. Відповідний указ № 733/2019 опубліковано на сайті глави держави.

До слова, у Авакова продовжують ігнорувати державну мову: заступник міністра відзвітував російською Антон Геращенко провів брифінг щодо результативності проєкту із контролю за дотриманням швидкісного режиму автівок за допомогою камер недержавною мовою.