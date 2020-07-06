  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Другою мовою в Україні має бути англійська, − Данілов

    • Розсилка
    Секретар РНБО радить вивчати англійську мову ще з садочка - Другою мовою в Україні має бути англійська, − Данілов
    Секретар РНБО радить вивчати англійську мову ще з садочка

    Данілов наголосив, що в Україні має бути тільки державна українська мова

    Єдиною державно мовою в Україні повинна бути українська мова. Другою мовою, яка має вивчатися з дитячого садка, має бути англійська.

    Про це секретар РНБО Олексій Данілов заявив в інтерв’ю Українській правді.

    «Питання мови – це дуже важливе, принципове питання для держави. Ніякої другої, російської, у нас бути не може – не тому, що її не треба вивчати, її не треба знати. Якщо ми кажемо про Україну – то має бути тільки державна українська мова.

    Чи має бути друга мова в Україні? Звичайно, має бути. Але це має бути англійська мова, яка має вивчатися, починаючи з дитячого садочка. Усі громадяни України, якщо ми хочемо бути в цивілізованому світі, мають знати, використовувати англійську мову. Це є обов’язкова річ», - наголосив Данілов.

    Зазначимо, 3 жовтня 2019 року президент Володимир Зеленський призначив Олексія Данілова секретарем Ради національної безпеки й оборони України. Відповідний указ № 733/2019 опубліковано на сайті глави держави.
    До слова, у Авакова продовжують ігнорувати державну мову: заступник міністра відзвітував російськоюАнтон Геращенко провів брифінг щодо результативності проєкту із контролю за дотриманням швидкісного режиму автівок за допомогою камер недержавною мовою.

    У День Конституції України у Києві на мосту над Алеєю Героїв Небесної Сотні активісти спільноти «Мова об’єднує» вивісили 25-метровий банер «Руки геть від закону про мову!».

     

    РНБО діти освіта мова українська мова навчання дитячий садок Олексій Данілов
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ