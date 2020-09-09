Офіційно. Столиця визначила «коронавірусні» лікарні третьої хвилі



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Нагадаємо, що МОЗ планує збільшити на 15 тисяч кількість ліжок в лікарнях для хворих на Covid-19

Заступниця директора Департаменту охорони здоров’я КМДА назвала медичні установи, які почали підготовку до прийому коронавірусних хворих

Заступниця директора Департаменту охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації Галина Зборомирська повідомила, які лікарні розраховані на другу та третю хвилю коронавірусної інфекції. Про це чиновниця розповіла в інтерв’ю «Главкому».

«Мова іде про лікарні №18 і №7. Вони доліковують пацієнтів, які перебувають в їхніх відділеннях, припиняється подальша госпіталізація ургентна і потім вони готуються до прийому», – каже Зборомирська.

Список медустанов, які мають приймати хворих:

Медичні установи першої хвилі

«Олександрівська клінічна лікарня м. Києва»

«Київська міська клінічна лікарня №3»;

«Київська міська клінічна лікарня №4»

«Київська міська клінічна лікарня №5»;

«Київська міська клінічна лікарня №6»;

«Київська міська клінічна лікарня №8»;

«Київська міська клінічна лікарня №10»;

«Київська міська клінічна лікарня №17».

Медичні установи другої хвилі

«Київська міська дитяча клінічна інфекційна лікарня»;

«Київський міський пологовий будинок №5»;

«Олександрівська клінічна лікарня м. Києва»;

«Київська міська дитяча клінічна лікарня №1»;

«Київський міський пологовий будинок №3»;

«Київська міська клінічна лікарня №4»;

«Київська міська клінічна лікарня №9»;

Медичні установи третьої хвилі

«Київська міська клінічна лікарня №7»;

«Київська міська клінічна лікарня №18».

Нагадаємо, що МОЗ планує збільшити на 15 тисяч кількість ліжок в лікарнях для хворих на Covid-19.

Як повідомляв «Главком», на початку вересня міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що коронавірусні лікарні у Києві заповнені на 54%.

За словами голови Управління Держпродспоживслужби у столиці Олега Рубана, посилити карантин можуть, якщо завантаження ліжкового фонду перевищуватиме 75%.