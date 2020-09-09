У столичному коледжі, де викладачка погрожувала «відкрутити всі гайки», триває розслідування



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Викладачку, яка потрапила до скандалу, відсторонили від роботи до 14 вересня Фото: скріншот відео

Директорка коледжу відмовилася спілкуватися з журналістами

У київському коледжі інформаційних систем і технологій, що на Львівській площі, триває службове розслідування через поведінку викладачки. Вчителька непедагогічно пояснювала підліткам, як з нею треба спілкуватися, і що буде, якщо вони не виконають цих умов.

Телеканал НТН побував у коледжі і з’ясував подробиці скандалу.

Куратор групи студентів Тетяна Кореліна, що зазнали атаки вчительки, допомогла учням написати скаргу.

«Викладач повівся неадекватно. Всі студенти підписали цю заяву, і на наступний день ми звернулися до директора», - розповіла кураторка.

Разом з тим директорка коледжу відмовилася спілкуватися з журналістами. Побачивши камеру, вона сказала, що їй зле.

Юрист Іван Ліберман запевняє, що якщо у ході службового розслідування підтвердиться факт, що викладач висловлювався нецензурною лайкою в бік учня, то за це передбачена адміністративна відповідальність: штраф або до 15 діб арешту.

У коледжі працює комісія, яка має дати оцінку діям вчительки фізкультури. «Викладача мають звільнити, адже викладач не заслуговує взагалі мати таке звання як викладач, тому що принижувати гідність дитини ніхто не має права», - зазначила кураторка групи.

Поки викладачку, яка потрапила до скандалу, відсторонили від роботи до 14 вересня.

Нагадаємо, у соцмережу потрапило відео, на якому зафіксовано, як вчителька кричить і принижує студента коледжу.

Як стало відомо журналістці «Главкома» Наталці Прудкій, діти свідчать ще й про інші жахливі вчинки з боку вчительки, але всі бояться, тому розголошують лише в обмеженому колі людей.

Зокрема, вчителька вимагала зі студентів гроші за здачу нормативів - напряму заявляла перерахувати кошти їй на карточку.

Директор коледжу вже пообіцяв батькам студентів звільнити вчительку.

Як повідомив освітній омбудсмен Сергій Горбачов, у коледжі проводять службову перевірку через скандальну поведінку вчительки фізкультури.