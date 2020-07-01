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    Шмигаль розповів, куди пішли 19 млрд грн, виділені на боротьбу з коронавірусом

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    На бороьбюу з коронавірусом в Україні вже витратили 19 млрд гривень&nbsp; - Шмигаль розповів, куди пішли 19 млрд грн, виділені на боротьбу з коронавірусом
    На бороьбюу з коронавірусом в Україні вже витратили 19 млрд гривень 

    Більшу частину грошей уряд витратив на боротьбу з безробіттям

    Прем'єр-міністр Денис Шмигаль поділився інформацією, оприлюдненою міністром фінансів на засіданні уряду, щодо витрат коштів на боротьбу з Covid-19: більшу частину витратили на боротьбу з безробіттям.

    Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Facebook.

    Станом на 1 липня, відповідно до прийнятих постанов уряду, вже розподілено 19 млрд грн:

    • 9 млрд грн - спрямовані до Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття. З них: 4,7 млрд грн - для виплати допомоги із часткового безробіття. 4,3 млрд грн - на допомогу з безробіття;
    • 3 млрд грн - передбачено на заходи із запобігання поширенню коронавірусу. З них: 650 млн грн - лабораторним підрозділам МОЗ. 2,3 млрд грн - на закупівлю засобів індивідуального захисту закладам охорони здоров’я, що надають стаціонарну та екстрену медичну допомогу.
    • 2,5 млрд грн - передбачено на допомогу Фонду соціального страхування;
    • 1,7 млрд грн - на надання грошової допомоги громадянам, зокрема пенсіонерам.
    • 2,7 млрд грн - на додаткові виплати військовослужбовцям, поліцейським та відповідним категоріям, які забезпечують життєдіяльність населення;
    • 100 млн грн - передбачено для закупівлі апаратів ШВЛ закладам охорони здоров’я, які надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з Covid-19;
    • 23,7 млн грн - фінансування заходів подолання поширення Covid-19 в установах виконання покарання;
    • 52,5 млн грн - для повернення коштів учасникам пробного ЗНО.

    Також уже попередньо схвалено розподіл 45,7 млрд грн:

    • 35 млрд грн - на ремонт і реконструкцію доріг;
    • 7,8 млрд грн - на доплати медикам та окремим категоріям працівників, які забезпечують життєдіяльність населення;
    • 2,9 млрд грн - закупівля обладнання для приймальних відділень опорних закладів охорони здоров’я у госпітальних округах.

    Між іншим, 1 липня уряд встановив штрафи за перебування без маски у громадських місцях.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      44998
    • Хворіють
      24277
    • Одужали
      19548
    • Померли
      1173

    Нагадаємо, в Україні станом на ранок 1 липня підтверджено 44 998 випадків Covid-19. За добу зафіксовано 664 нових випадків коронавірусу, це на 42 випадки менше, ніж учора (706). Одужали – 433 (вчора 88), загалом за час пандемії вилікувались 19 548 осіб. Померли за добу – 14 (вчора 12), загалом летальних випадків – 1 173.

    медицина фінансування безробіття уряд Денис Шмигаль страхування коронавірус
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