Семерак: Межигір'я перейшло у державну власність. У справі поставлено остаточну крапку

Далі - інвентаризація цього держмайна і визначення органу управління ним – міністр екології

Поставлено остаточну крапку у справі «Межигір'я». Вищий господарський суд України ухвалив рішення, яким зазначена резиденція переходить у власність держави. Про це на своїй сторінці у Facebook написав міністр екології та природних ресурсів Остап Семерак. «Саме Мінприроди ініціювало судовий розгляд та повернення цього майна від



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Далі - інвентаризація цього держмайна і визначення органу управління ним – міністр екології

Поставлено остаточну крапку у справі «Межигір'я». Вищий господарський суд України ухвалив рішення, яким зазначена резиденція переходить у власність держави. Про це на своїй сторінці у Facebook написав міністр екології та природних ресурсів Остап Семерак.

«Саме Мінприроди ініціювало судовий розгляд та повернення цього майна від Януковича до держави. Далі - інвентаризація цього держмайна і визначення органу управління ним», - зазначив Семерак.

За словами міністра екології, надалі Мінприроди ініціюватиме надання Межигір'ю статусу об'єкта природно-заповідного фонду, що назавжди відкриє цю територію для людей, дозволить забезпечити догляд за рідкісними тваринами і рослинами та зробить цю територію освітнім і науковим центром.

Нагадаємо, 1 серпня 2017 року Київський апеляційний господарський суд за поданням прокуратури Києва прийняв рішення про визнання недійсними договорів, за якими урядова резиденція «Межигір'я» вибула у 2007 році з державної власності.

Суд наклав арешт на нерухомість у Межигір'ї ще у 2014 році. За словами начальника департаменту спецрозслідувань Генеральної прокуратури Сергія Горбатюка, майно мало залишатися під арештом до вироку суду про конфіскацію, або якщо Верховна Рада прийме закон про спецконфіскацію.

У березні 2014 року ГПУ відкрила кримінальне провадження за фактом заволодіння держмайном в особливо великих розмірах - комплексом будівель будинку відпочинку «Межигір’я» с. Нові Петрівці Вишгородського району Київської області.

У рамках кримінального провадження повідомлено підозру екс-президенту Віктору Януковичу, колишньому засновнику та директору ТОВ «Танталіт» Павлу Литовченку, колишньому директору ТОВ «Медінвесттрейд» Геннадію Герасименку.