Сенат США ратифікував приєднання Північної Македонії до НАТО



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91 американський сенатор підтримав приєднання Північної Македонії до НАТО

Сенат США ратифікував протокол про вступ Північної Македонії до НАТО.

Про це передає AP.

91 американський сенатор підтримав приєднання Північної Македонії до Організації Північноатлантичного договору.

Проти голосували два сенатори-республіканці Ренд Пол з Кентуккі і Майк Лі з Юти.

Сполучені Штати стали 25-ю державою-членом НАТО, яка ратифікувала протокол про вступ Північної Македонії в НАТО.

Очікується, що Північна Македонія офіційно вступить до НАТО на зустрічі лідерів Альянсу в грудні в Лондоні. Північна Македонія стане 30-м членом НАТО.

Нагадаємо, що в лютому 2019 року країни НАТО підписали протокол про приєднання Македонії до Альянсу.