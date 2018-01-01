Адміністрація Трампа представила нову ядерну доктрину

Трамп вважає, що ядерну зброю слід використовувати лише в «екстремальних умовах»

В адміністрації Дональда Трампа заявили, що продовжать політику щодо ядерної зброї попередника Барака Обами, але займуть агресивнішу позицію щодо Росії. Про це повідомляє АР. У Трампа погодилися, що США повинні продовжити виконувати план свого попередника для модернізації ядерного арсеналу, зокрема нових бомбардувальників, підводних човнів



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Дональд Трамп

Трамп вважає, що ядерну зброю слід використовувати лише в «екстремальних умовах»

В адміністрації Дональда Трампа заявили, що продовжать політику щодо ядерної зброї попередника Барака Обами, але займуть агресивнішу позицію щодо Росії.

Про це повідомляє АР.

У Трампа погодилися, що США повинні продовжити виконувати план свого попередника для модернізації ядерного арсеналу, зокрема нових бомбардувальників, підводних човнів та ракетних комплексів на суші.

Як і Обама, Трамп вважає, що ядерну зброю слід використовувати лише в «екстремальних умовах», однак не роз’яснюючи, якими саме вони повинні бути.

Видання зазначає, що попри передвиборчі заяви Трампа, доктрина не передбачає збільшення стратегічної ядерної зброї США.

У документі зазначили, що хоча контроль над озброєннями може сприяти інтересам США, «подальший прогрес важко передбачити« через російську агресію в Україні та порушення існуючих угод про зброю.

Зокрема в адміністрації Трампа вважають, що дії Росії загрожують потенційним прорахунком, який може призвести до неконтрольованої ескалації конфлікту в Європі.

У документі згадують російську доктрину, згідно з якою Москва може використовувати або загрожувати використанням ядерної зброї із меншою потужністю у разі конфлікту з Європою, вважаючи, що такі дії змусять США та НАТО відступити.

«Останні російські заяви про цю доктрину ядерної зброї, очевидно, знижують межу для першого використання ядерної зброї в Москві», - наголошується в огляді.

У Вашингтоні хочуть переконати Росію, що вона може зіткнутися із «неприйнятно небезпечними витратами», якщо Москва загрожуватиме Європі навіть обмеженою ядерною атакою.

У відповідь, адміністрація Трампа пропонує двоетапне рішення.

На першому етапі пропонується модифікувати «невелику кількість» існуючих далеких балістичних ракет, які перевозяться стратегічними підводними човнами Trident. До ракет хочуть додати ядерні боєголовки з меншою потужністю.

На другому етапі, «у довгостроковій перспективі» США розвиватиме ядерну зброю на крилатих ракетах, які запускають на морі. Таким чином, у Трампа хочуть відновити зброю, яка існувала під час «холодної війни», але від якої відмовилися у 2011 році за часи Обами.

У Пентагоні очікують, що Кремль може розкритикувати відповідні наміри США.