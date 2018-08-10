Сенцов не отримує листи через проблеми з цензором



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Олег Сенцов в російській колонії

Сенцов попросив більше не писати йому, що свобода поруч

Український режисер Олег Сенцов не отримує листи через проблеми з цензором, який їх попередньо вичитує.

Про це «Громадському» повідомила сестра Сенцова Наталія Каплан.

«Я так розумію, що виникла проблема з цензором, і листів він не отримує вже тиждень, може більше. Утворився інформаційний вакуум. Він і так насилу розуміє, що відбувається у світі, відривками збирає, а зараз взагалі нічого», - сказала Каплан.

Вона додала, що цензор може бути у відпустці, але це є внутрішньою проблемою колонії, яку мають вирішити.

За її словами, у листі до неї Сенцов просив більше не писати йому, що свобода поруч.

«Таке враження, що він зовсім втратив надію», - додала сестра політв’язня.

Нагадаємо, український омбудсмен Людмила Денісова звернулася з листом до керівника адміністрації президента РФ з проханням терміново доповісти президенту РФ про стан Олега Сенцова.

9 серпня російський омбудсмен Тетяна Москалькова повідомила, що в колонію до Олега Сенцова «їде громадська наглядова комісія». Пізніше вона надіслала Денісовій свіжі фото Олега.

Денісова попросила Москалькову, щоб вона організувала переведення Сенцова в московський інститут або в лікарню, в якій є спеціалісти з ендогенного харчування.

Український омбудсмен повідомила, що вона говорила з адвокатом Сенцова Дмитром Дінзе, «який сказав, що ситуація дуже погана». «З його слів, у Сенцова зараз третя затяжна криза», - заявила 9 серпня Денісова.