Американська кіноакадемія визначила найкращі мультфільми

Заповітні статуетки отримали мультфільми «Історія іграшок 4» та «Любов до волосся»

Мультиплікаційні фільми «Історія іграшок 4» та «Любов до волосся» отримали статуетки «Оскар» на 92-й церемонії вручення премій Американської кіноакадемії.

Так, золота статуетка в категорії «Найкращий анімаційний повнометражний фільм» присуджена картині «Історія іграшок 4».

Ця анімаційна стрічка, випущена компаніями Walt Disney Picturss і Pixar Animation Studios, розповідає про таємне життя дитячих іграшок.

#Oscars Moment: See the winner for Best Animated Film: @Pixar's @ToyStory 4. pic.twitter.com/2xyTHyP0Yo