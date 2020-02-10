Американська кіноакадемія визначила найкращі мультфільми



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Золота статуетка в категорії «Найкращий анімаційний повнометражний фільм» присуджена картині «Історія іграшок 4»

Заповітні статуетки отримали мультфільми «Історія іграшок 4» та «Любов до волосся»

Мультиплікаційні фільми «Історія іграшок 4» та «Любов до волосся» отримали статуетки «Оскар» на 92-й церемонії вручення премій Американської кіноакадемії.

Так, золота статуетка в категорії «Найкращий анімаційний повнометражний фільм» присуджена картині «Історія іграшок 4».

Ця анімаційна стрічка, випущена компаніями Walt Disney Picturss і Pixar Animation Studios, розповідає про таємне життя дитячих іграшок.

Натомість картина «Любов до волосся» Метью Чері отримала премію в номінації «Найкращий анімаційний короткометражний фільм».

#Oscars Moment: Hair Love wins Best Animated Short Film! pic.twitter.com/LjInB0ejmy — The Academy (@TheAcademy) February 10, 2020

Ця короткометражка розповідає про чоловіка, якому вперше доводиться укладати волосся своєї доньки.

Нагадаємо, Бред Пітт отримав «Оскар» як кращий актор другого плану за роль у фільмі «Одного разу в Голлівуді».

Цьогоріч вручення премій відбуватиметься у 24 номінаціях, найпрестижнішими з яких вважаються призи за найкращий фільм, найкращому режисерові, а також найкращим акторам та актрисам, які зіграли головні та другорядні ролі.

Раніше букмекери назвали потенційних переможців «Оскара-2020».



Зазначимо, що американська кіноакадемія представила усіх номінантів на головну кінопремію року 13 січня.