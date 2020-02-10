Американська кіноакадемія визначила найкращі мультфільми
Заповітні статуетки отримали мультфільми «Історія іграшок 4» та «Любов до волосся»
Мультиплікаційні фільми «Історія іграшок 4» та «Любов до волосся» отримали статуетки «Оскар» на 92-й церемонії вручення премій Американської кіноакадемії.
Так, золота статуетка в категорії «Найкращий анімаційний повнометражний фільм» присуджена картині «Історія іграшок 4».
Ця анімаційна стрічка, випущена компаніями Walt Disney Picturss і Pixar Animation Studios, розповідає про таємне життя дитячих іграшок.
#Oscars Moment: See the winner for Best Animated Film: @Pixar's @ToyStory 4. pic.twitter.com/2xyTHyP0Yo— The Academy (@TheAcademy) February 10, 2020
Натомість картина «Любов до волосся» Метью Чері отримала премію в номінації «Найкращий анімаційний короткометражний фільм».
#Oscars Moment: Hair Love wins Best Animated Short Film! pic.twitter.com/LjInB0ejmy— The Academy (@TheAcademy) February 10, 2020
Ця короткометражка розповідає про чоловіка, якому вперше доводиться укладати волосся своєї доньки.
Нагадаємо, Бред Пітт отримав «Оскар» як кращий актор другого плану за роль у фільмі «Одного разу в Голлівуді».
Цьогоріч вручення премій відбуватиметься у 24 номінаціях, найпрестижнішими з яких вважаються призи за найкращий фільм, найкращому режисерові, а також найкращим акторам та актрисам, які зіграли головні та другорядні ролі.
Раніше букмекери назвали потенційних переможців «Оскара-2020».
Зазначимо, що американська кіноакадемія представила усіх номінантів на головну кінопремію року 13 січня.