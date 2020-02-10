Бред Пітт отримав «Оскар» за роль у фільмі «Одного разу в Голлівуді»
Статуетку Бред Пітт отримав у номінації «Найкращий актор другого плану»
Американський актор Бред Пітт став лауреатом «Оскара 2020» за роль другого плану у фільмі «Одного разу в Голлівуді» режисера Квентіна Тарантіно.
Статуетку акторові вручили на сцені театру Dolby в Лос-Анджелесі під час 92-ї церемонії вручення кінопремії «Оскар».
"I’ll ride on your coattails any day, man. The view is fantastic." Brad Pitt thanks Leonardo DiCaprio during his #Oscars speech https://t.co/xIgMGObsBv pic.twitter.com/QCUscq4kG7— The Hollywood Reporter (@THR) February 10, 2020
56-річний Пітт виконав роль каскадера Кліффа Бута. Його герой - ветеран війни, який живе в трейлері зі своїм пітбулем Бренді, - возить позбавленого прав актора Ріка Далтона по місту і виконує його дрібні доручення, сподіваючись отримати роботу на знімальному майданчику.
It's official! #Oscars pic.twitter.com/bdSrOVtFdl— The Academy (@TheAcademy) February 10, 2020
Цьогоріч вручення премій відбуватиметься у 24 номінаціях, найпрестижнішими з яких вважаються призи за найкращий фільм, найкращому режисерові, а також найкращим акторам та актрисам, які зіграли головні та другорядні ролі.
Раніше букмекери назвали потенційних переможців «Оскара-2020».
Як повідомлялося, Кіану Рівз вручить статуетку на премії «Оскар 2020».
Зазначимо, що американська кіноакадемія представила усіх номінантів на головну кінопремію року 13 січня.