Бред Пітт отримав «Оскар» за роль у фільмі «Одного разу в Голлівуді»

Статуетку Бред Пітт отримав у номінації «Найкращий актор другого плану»

Американський актор Бред Пітт став лауреатом «Оскара 2020» за роль другого плану у фільмі «Одного разу в Голлівуді» режисера Квентіна Тарантіно.

Статуетку акторові вручили на сцені театру Dolby в Лос-Анджелесі під час 92-ї церемонії вручення кінопремії «Оскар».

"I’ll ride on your coattails any day, man. The view is fantastic." Brad Pitt thanks Leonardo DiCaprio during his #Oscars speech https://t.co/xIgMGObsBv pic.twitter.com/QCUscq4kG7