Бред Пітт отримав «Оскар» за роль у фільмі «Одного разу в Голлівуді»



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Статуетку акторові вручили на сцені театру Dolby в Лос-Анджелесі

Статуетку Бред Пітт отримав у номінації «Найкращий актор другого плану»

Американський актор Бред Пітт став лауреатом «Оскара 2020» за роль другого плану у фільмі «Одного разу в Голлівуді» режисера Квентіна Тарантіно.

Статуетку акторові вручили на сцені театру Dolby в Лос-Анджелесі під час 92-ї церемонії вручення кінопремії «Оскар».

"I’ll ride on your coattails any day, man. The view is fantastic." Brad Pitt thanks Leonardo DiCaprio during his #Oscars speech https://t.co/xIgMGObsBv pic.twitter.com/QCUscq4kG7 — The Hollywood Reporter (@THR) February 10, 2020

56-річний Пітт виконав роль каскадера Кліффа Бута. Його герой - ветеран війни, який живе в трейлері зі своїм пітбулем Бренді, - возить позбавленого прав актора Ріка Далтона по місту і виконує його дрібні доручення, сподіваючись отримати роботу на знімальному майданчику.

Цьогоріч вручення премій відбуватиметься у 24 номінаціях, найпрестижнішими з яких вважаються призи за найкращий фільм, найкращому режисерові, а також найкращим акторам та актрисам, які зіграли головні та другорядні ролі.

Раніше букмекери назвали потенційних переможців «Оскара-2020».

Як повідомлялося, Кіану Рівз вручить статуетку на премії «Оскар 2020».

Зазначимо, що американська кіноакадемія представила усіх номінантів на головну кінопремію року 13 січня.