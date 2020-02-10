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    У світі

    Бред Пітт отримав «Оскар» за роль у фільмі «Одного разу в Голлівуді»

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    Статуетку акторові вручили на сцені театру Dolby в Лос-Анджелесі - Бред Пітт отримав «Оскар» за роль у фільмі «Одного разу в Голлівуді»
    Статуетку акторові вручили на сцені театру Dolby в Лос-Анджелесі

    Статуетку Бред Пітт отримав у номінації «Найкращий актор другого плану»

    Американський актор Бред Пітт став лауреатом «Оскара 2020» за роль другого плану у фільмі «Одного разу в Голлівуді» режисера Квентіна Тарантіно.

    Статуетку акторові вручили на сцені театру Dolby в Лос-Анджелесі під час 92-ї церемонії вручення кінопремії «Оскар».

    56-річний Пітт виконав роль каскадера Кліффа Бута. Його герой - ветеран війни, який живе в трейлері зі своїм пітбулем Бренді, - возить позбавленого прав актора Ріка Далтона по місту і виконує його дрібні доручення, сподіваючись отримати роботу на знімальному майданчику.

    Цьогоріч вручення премій відбуватиметься у 24 номінаціях, найпрестижнішими з яких вважаються призи за найкращий фільм, найкращому режисерові, а також найкращим акторам та актрисам, які зіграли головні та другорядні ролі.

    Раніше букмекери назвали потенційних переможців «Оскара-2020».

    Як повідомлялося, Кіану Рівз вручить статуетку на премії «Оскар 2020».

    Зазначимо, що американська кіноакадемія представила усіх номінантів на головну кінопремію року 13 січня.

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