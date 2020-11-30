Серійне виробництво новітньої української САУ Богдана можуть почати через два роки

Попередні випробування САУ можуть відбутись до 2021 року

Гармата новітньої української САУ-2С22 Богдана має натівський калібр 155-мм

В.о. голови Укроборонпрому Ігор Фоменко заявив, що самохідну артилерійську установку Богдана можуть поставити на серійне виробництво через 2-3 роки. Про це Фоменко заявив в інтерв'ю РБК-Україна.

За його словами, якщо під час випробувань САУ покаже гарні результати, установку можуть поставити на серійне виробництво. Попередні випробування Богдани можуть відбутися до початку 2021 року.

«Там дійсно виконаний досить великий обсяг роботи і є сподівання, що в наступному році пройдуть вже попередні випробування цієї гармати. Якщо вони покажуть результат, то через 2-3 роки може бути вже серійне виробництво Богдани», – сказав Фоменко.

У 2018 році Україна презентувала власну колісну САУ-2С22 Богдана, гармата якої має натівський калібр 155-мм. Розробкою САУ займається Краматорський завод машинобудування.

У 2020 році Міноборони анонсувало закупівлі чеські гаубиці Dana M2. У міністерстві заявили, що Dana M2 має достатню автоматизацію, щоб швидко наводитися на ціль та вражати її, і «характеризується високою гнучкістю та автономністю гармати».

До переваг також відносять сучасну систему керування вогнем, що дозволяє легко інтегрувати її до перспективної розвідувально-ударної системи ЗСУ. Україна також планує закупити відповідну кількість боєприпасів різної номенклатури від компанії-виробника гаубиці.

Однак, чеська установка має радянський калібр 152-мм, що суперечить задекларованому переходу ЗСУ на стандарти НАТО.