Україна планує закупити чеські гаубиці Dana M2. Рішення вже розкритикували через «застарілість» цієї зброї

Міноборони спростовує закиди щодо застарілості техніки і називає чеські гаубиці Dana M2 ефективною зброєю

Міноборони України планує купити 152-мм (радянській калібр) самохідні гаубиці типу Dana M2 виробництва Чехії. Як пише ВВС Україна, такі плани відомства одразу почали критикувати, адже гаубиця розроблялася ще у 1970 роках.

Опоненти вважають, що Dana M2 давно застаріла і не достатньо далекобійна, що знижує її шанси в артилерійській дуелі. Крім того, Україна нібито планує закупити списані гаубиці.

Юрій Бутусов пише, що Чехія зняла гаубиці Dana M2 з озброєння у 2018 році (адже повністю перейшла на стандарти НАТО). З того часу вони перебувають на складах, а чехи намагаються їх комусь продати.

Український мілітарний портал звертає увагу на те, що чеські гаубиці достатньо складні в експлуатації, що вимагає довгу підготовку розрахунків. Також гаубиця зроблена на іноземному шасі - Tatra T3-930-52M колісною формулою 8х8. А це підвищує її вартість.

Військовий публіцист Михайло Жирохов також підкреслив, що ця гаубиця розроблялася для європейського театру військових дій, а значить - для руху по шосейних дорогах. Це може стати на заваді для її ефективного використання на Донбасі.

Міноборони спростовує це і каже про абсолютно нову техніку, яка є ефективною зброєю. Аргумент міністерства - Dana M2 є найновішою модернізацією гаубиць цієї лінійки з високим ступенем автоматизації вогню. Що робить її оптимальним вибором для ЗСУ в контексті «ціна-якість» у найближчій перспективі.

«Вибір також обумовлений максимальним наближенням до вітчизняної системи логістичного забезпечення Збройних сил, можливістю запозичення технологій для вітчизняних підприємств та подальшого переходу зі 152-го на 155-й калібр стандарту НАТО за рахунок заміни ствола», – кажуть в Міноборони.

До речі, серед модифікацій Dana M2 є і гаубиці під 155-мм натівський стандарт - словацька Zuzana. Чи розглядали зараз їх, як варіант для ЗСУ, невідомо.

Dana M2 використовує радянський калібр снарядів 152-мм, тоді як армії НАТО, до стандартів якого рухаються ЗСУ, використовують 155-мм снаряди.

У міністерстві звертають увагу, що Dana M2 має достатню автоматизацію, щоб швидко наводитися на ціль та вражати її, і «характеризується високою гнучкістю та автономністю гармати». До переваг також відносять сучасну систему керування вогнем, що дозволяє легко інтегрувати її до перспективної розвідувально-ударної системи ЗСУ. Україна також планує закупити відповідну кількість боєприпасів різної номенклатури від компанії-виробника гаубиці.

В Міноборони не відповіли про вартість можливого придбання чеських гаубиць.

За даними депутата від «Європейської Солідарності» Олексія Гончаренка, вартість контракту може складати близько 40 млн доларів. Гончаренко подав звернення до Офісу генпрокурора, СБУ та Міноборони щодо «корупційних ризиків» такої закупівлі.

У 2018 році Україна презентувала власну колісну САУ - 2С22 Богдана, гармата якої має натівський калібр 155-мм.