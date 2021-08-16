Стало відомо, коли в Україні можуть ввести обмеження для невакцинованих громадян

МОЗ хоче щепити не менше ніж 50% українців до кінця року

У міністерстві зараз обговорюється питання про неможливість роботи гуртожитків, якщо там недостатня кількість вакцинованих людей

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили, що мотиваційні стимули для щеплених громадян будуть вводити тільки коли в Україні вакцинують 50% населення. Про це йдеться у інтерв'ю головного санітарного лікаря Ігоря Кузіна «Укрінформу».

«Принаймні ми повинні дійти до позначки в 50% вакцинованого населення і вже після того впроваджувати якісь мотиваційні стимули, щоб вони (люди – ред.) прийшли в пункти вакцинації, або регулювати питання доступу до якихось публічних заходів, або регулювати користування громадськими послугами», – сказав головний санітарний лікар.

Кузін зазначив, що на даний момент МОЗ планують стимулювати тільки працівників критичної інфраструктури.

«Мова йде про працівників транспорту, медичних працівників, і ми зараз обговорюємо питання про неможливість роботи гуртожитків, якщо там недостатня кількість вакцинованих людей. Ми стикалися з великою кількістю спалахів, які реєструвалися саме в гуртожитках», – розповів Кузін.

До словами, вченими виявлено новий симптом Covid-19, характерний тільки для вакцинованих.

Крім того, очільник Міністерства освіти і науки України Сергій Шкарлет в інтерв’ю «Главкому» розповів, чому українські вчителі уникають щеплення.

До слова, за даними МОЗ всі регіони України перебувають у «зеленій зоні».

Станом на 16 серпня найбільша кількість підтверджених випадків коронавірусу зареєстрована у Києві Одеській, Вінницькій, Сумській та Херсонській областях.

В Україні всього 4-9% людей, старших за 60 років, повністю вакциновані від коронавірусу.

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