Стало відомо, коли в Україні можуть ввести обмеження для невакцинованих громадян
У міністерстві зараз обговорюється питання про неможливість роботи гуртожитків, якщо там недостатня кількість вакцинованих людей
У Міністерстві охорони здоров'я повідомили, що мотиваційні стимули для щеплених громадян будуть вводити тільки коли в Україні вакцинують 50% населення. Про це йдеться у інтерв'ю головного санітарного лікаря Ігоря Кузіна «Укрінформу».
«Принаймні ми повинні дійти до позначки в 50% вакцинованого населення і вже після того впроваджувати якісь мотиваційні стимули, щоб вони (люди – ред.) прийшли в пункти вакцинації, або регулювати питання доступу до якихось публічних заходів, або регулювати користування громадськими послугами», – сказав головний санітарний лікар.
Кузін зазначив, що на даний момент МОЗ планують стимулювати тільки працівників критичної інфраструктури.
«Мова йде про працівників транспорту, медичних працівників, і ми зараз обговорюємо питання про неможливість роботи гуртожитків, якщо там недостатня кількість вакцинованих людей. Ми стикалися з великою кількістю спалахів, які реєструвалися саме в гуртожитках», – розповів Кузін.
До словами, вченими виявлено новий симптом Covid-19, характерний тільки для вакцинованих.
Крім того, очільник Міністерства освіти і науки України Сергій Шкарлет в інтерв’ю «Главкому» розповів, чому українські вчителі уникають щеплення.
До слова, за даними МОЗ всі регіони України перебувають у «зеленій зоні».
Станом на 16 серпня найбільша кількість підтверджених випадків коронавірусу зареєстрована у Києві Одеській, Вінницькій, Сумській та Херсонській областях.
В Україні всього 4-9% людей, старших за 60 років, повністю вакциновані від коронавірусу.
- Вчений-біохімік Володимир Галицький: Ніякого загравання з епідемією! Усі концерти мають негайно бути скасовані
- Сергій Шкарлет: Є області, де вакциновано всього 7% вчителів
- Чи можна міксувати вакцини і чи потрібна третя доза? 10 важливих новин про щеплення
- Вчений-біохімік Володимир Галицький: Ніякого загравання з епідемією! Усі концерти мають негайно бути скасовані
- Привілеї для вакцинованих. Очільник МОЗ обіцяє щепленим українцям насичене життя