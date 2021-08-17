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    Сімейні лікарі почнуть обдзвонювати українців

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    Лікарі будуть дзвонити своїм пацієнтам щодо ковід-щеплення&nbsp; - Сімейні лікарі почнуть обдзвонювати українців
    Лікарі будуть дзвонити своїм пацієнтам щодо ковід-щеплення 
    Фото з відкритих джерел

    МОЗ хоче, щоб сімейні лікарі телефоном розповідали українцям про вакцинацію

    Сімейних лікарів в Україні зобов'язали обдзвонити своїх пацієнтів і розповісти про вакцинацію від Covid-19. Зокрема, про графік роботи та місця розташування вакцинальних пунктів. Про це йдеться у розпорядженні міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка.

    У документі йдеться, що структурні підрозділи з питань охорони здоров'я обласних та Київської міської державних адміністрацій повинні провести роботу з керівниками центрів первинної медико-санітарної допомоги.

    У свою чергу, вони мають донести до лікарів загальної практики (сімейних лікарів) і терапевтів необхідність продзвонювати пацієнтів та інформувати про можливість вакцинації від Covid-19, графік роботи та місця розташування прищепних пунктів і центрів вакцинації, а також нагадувати про терміни повторної вакцинації.

    Також стало відомо, що графіки роботи центрів вакцинації в Україні переглянуть. Ляшко дав розпорядження керівникам обласних та Київської міської державної адміністрації забезпечити:

    • перегляд та продовження графіків роботи центрів вакцинації людей від коронавірусу,
    • недопущення закриття центрів вакцинації на вихідні,
    • постійне інформування про місця розміщення, графік роботи та будь-які зміни в роботі центрів вакцинації.

    Раніше стало відомо, коли в Україні можуть ввести обмеження для невакцинованих громадян.

    Очільник Міністерства освіти і науки України Сергій Шкарлет в інтерв’ю «Главкому» розповів, чому українські вчителі уникають щеплення.

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    Теги: здоров'я Міністерство охорони здоров'я медицина лікар телефон хвороби щеплення вакцинація коронавірус
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    Сімейні лікарі почнуть обдзвонювати українців