Сімейні лікарі почнуть обдзвонювати українців

МОЗ хоче, щоб сімейні лікарі телефоном розповідали українцям про вакцинацію

Сімейних лікарів в Україні зобов'язали обдзвонити своїх пацієнтів і розповісти про вакцинацію від Covid-19. Зокрема, про графік роботи та місця розташування вакцинальних пунктів. Про це йдеться у розпорядженні міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка.

У документі йдеться, що структурні підрозділи з питань охорони здоров'я обласних та Київської міської державних адміністрацій повинні провести роботу з керівниками центрів первинної медико-санітарної допомоги.

У свою чергу, вони мають донести до лікарів загальної практики (сімейних лікарів) і терапевтів необхідність продзвонювати пацієнтів та інформувати про можливість вакцинації від Covid-19, графік роботи та місця розташування прищепних пунктів і центрів вакцинації, а також нагадувати про терміни повторної вакцинації.

Також стало відомо, що графіки роботи центрів вакцинації в Україні переглянуть. Ляшко дав розпорядження керівникам обласних та Київської міської державної адміністрації забезпечити:

перегляд та продовження графіків роботи центрів вакцинації людей від коронавірусу,

недопущення закриття центрів вакцинації на вихідні,

постійне інформування про місця розміщення, графік роботи та будь-які зміни в роботі центрів вакцинації.

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