Як заманювати на вакцинацію? В уряді вигадали новий бонус

У МОЗ розповіли, як скористатися бонусним подарунком після вакцинації

Тим українцям, які щепилися принаймні однією дозою антиковідної вакцини, медіасервіс Megogo дарує 7 днів передплати «Кіно+»

Міністерство охорони здоров’я України з метою заохочення громадян до вакцинації проти Covid-19 продовжує партнерства з приватним бізнесом. Тим українцям, які щепилися принаймні однією дозою антиковідної вакцини, медіасервіс Megogo дарує 7 днів передплати «Кіно+» з широким вибором фільмів, серіалів, мультфільмів, фільмових каналів, аудіокниг та подкастів, повідомляє пресслужба МОЗ.

«Якщо ви щепилися принаймні однією дозою антиковідної вакцини, медіасервіс дарує 7 днів передплати «Кіно+». Це широкий вибір фільмів, серіалів, мультфільмів, фільмових каналів, аудіокниг та подкастів», – йдеться у повідомленні.

Як скористатися подарунком:

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Для активації промокоду не потрібно вводити платіжні дані. Після закінчення безоплатного періоду ваша передплата автоматично скасовується. Промокод можна активувати до кінця 2021 року.

Як повідомлялося раніше, Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко анонсував акцію для українців, які планують вакцинуватися від коронавірусу цього тижня. Починаючи з середи, 18 серпня, українці зможуть отримати нагороду за щеплення. За вакцинацію від коронавірусу українці, за словами міністра, отримають безкоштовні квитки на святковий концерт на НСК «Олімпійському».

Головний санітарний лікар України Ігор Кузін розповів, коли буде спалах коронавірусу в країні. Його очікують восени, але може бути й раніше.

До слова, за даними МОЗ всі регіони України перебувають у «зеленій зоні».

Станом на 16 серпня найбільша кількість підтверджених випадків коронавірусу зареєстрована у Києві Одеській, Вінницькій, Сумській та Херсонській областях.

Також стало відомо, коли в Україні можуть ввести обмеження для невакцинованих громадян.