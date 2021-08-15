Київ – Париж: подорож на інший бік карантину

«Главком» протестував нові французькі карантинні правила на собі: без QR-коду тут робити нічого

З 9 серпня Франція ввела нові карантинні правила: починаючи з цього дня, QR-код, який засвідчує вакцинацію або негативний тест на ковід, вимагатимуть для відвідування торговельних центрів і великих магазинів, барів і ресторанів, лікування в медзакладах (за винятком ургентних випадків) та користування міжміським громадським транспортом. Українські медіа підхопили цю новину, наголошуючи на тому, що обмеження прав вільнолюбних французів призведе до загострення соціальних протестів.

«Главкому» пощастило побувати у Парижі якраз під час дії нових вимог. Далі – узагальнені враження від столиці Франції в часи «ковіду».

Гревська площа: без гільйотини, але з «ковідом»

«Це колишня Гревська площа, а нині – Отель-де-Віль, паризька мерія», – розповідає Олена Ящук-Коде, українка, яка понад 20 років живе і працює у Франції. Олена проводить екскурсію «ковідними» місцями. На Гревській площі так само людно, як і в часи публічних страт. Тільки замість гільйотини – великий білий намет з червоним хрестом. За аналогією з написом «Тепер тут танцюють», залишеного на місці зруйнованої Бастилії, можна було б написати «Тепер тут вакцинують». Бо намет – це, власне, і є місце вакцинації. До нього стоїть черга у 20-25 осіб.

Біля міської ратуші – черга на вакцинацію

Сама Олена, її чоловік та старший син вакцинувалися Pfizer у більш цивілізований спосіб. Не вистоювали довгі черги на вулиці, а записалися на щеплення до медичних закладів. «Був деякий ажіотаж, вільні слоти довелося виловлювати. Але коли вже час було призначено, все пройшло просто і легко. Мене відразу ж записали і на другу дозу. А коли зробили повторну ін’єкцію, видали санітарний паспорт», – говорить вона.

Досвід київських знайомих був інакшим: дехто відбув щеплення так само необтяжливо, а дехто мусив псувати собі нерви. Тому що або лікар пішов раніше, аніж завершився прийом, або вакцина закінчилася. Або навіть і не «починалася»: тим, хто записався на Moderna, вказували на двері – мовляв, флакон розрахований на 15 доз, і задля кількох осіб ми його розкривати не будемо.

У Франції подібні речі неможливі, а в Україні вони, на жаль, трапляються. Тому кореспондентка «Главкома» вирушила до Парижу невакцинованою, лише з негативним ПЛР-тестом. На зворотному шляху до Києва ми шукаємо можливість також зробити тест, аби уникнути у «Борисполі» потреби завантажувати додаток «Вдома». Проблем із тестуванням у французькій столиці нема: медичні намети розкидані по всьому місту, після заповнення анкети громадянам приходить на пошту або номер телефону результат. Але потрібен паперовий документ, тому ми йдемо в аптеку. Там все швидко та просто, є й кабінки для тестування, є й принтер, який друкує результати. Єдина незручність полягає у тому, що для нерезидентів послуга – платна. Ціна питання – 29 євро. Втім, від’їжджаючи з України, клієнти «Діли», наприклад, сплачують 1680 грн. за швидкий тест з перекладом на англійську. А це понад 50 євро.

Експрес-тест на ковід можна пройти прямо під Ейфелевою вежею

Із свіжонадрукованим негативним тестом ми з Оленою йдемо до кав’ярні. Експресивний хазяїн-італієць підбігає зі зчитувальним пристоєм і сканує QR-код, не забуваючи розсипати компліменти – і нам, і меню свого закладу. В Парижі дійсно перевіряють наявність довідки або тесту. Тому незрозуміло, як бути тим нашим співвітчизникам, які правдами й неправдами виривали у сімейного лікаря санітарний паспорт (в Україні й це виявилося проблемою), адже на цьому документі QR-коду нема. Звісно, в кожній країні свої правила, але подорожуючи до Франції варто взяти до уваги: без QR-коду тут робити нічого.

Всі на боротьбу з «Дельтою»

Олена Ящук-Коде переконана: закручування гайок з QR-кодом має підштовхнути населення до ще активнішої вакцинації. Надто довго держава брала на себе витрати з тестування, і дехто звик до безкоштовної здачі аналізів, яку можна повторювати щодня. Хоча звичайні французи аж ніяк не виглядають ковід-дисидентами. Принаймні, за українців вони точно дисциплінованіші. Авторка цих рядків сама не раз отримувала зауваження від менеджменту готелю (втім, цілком доброзичливі та коректні) за те, що входила і виходила без маски, використовуючи її – за київською звичкою – лише у транспорті та магазині. Місцеві ж дійсно міняють маски що дві години. Зачовгані та брудні тут не носить ніхто, а зовсім без них ходять (точніше, сплять) хіба що клошари на вулиці Ріволі.

І це при тому, що нові дисциплінарні заходи були введені зовсім нещодавно. Французький уряд ухвалив рішення ввести санітарні перепустки лише з 21 липня. Тепер без ковідного «паспорту» неможливо потрапити на культурні чи спортивні заходи, де збирається більше 50 осіб. Наприклад, без перепустки не потрапиш до Ейфелевої вежі. Щоправда, там же, біля підніжжя вежі, можна зробити швидкий антиген-тест, але і він для іноземців не безкоштовний. Є плани, говорить Олена Ящук-Коде, зробити платним тестування і для французів також. Знову таки – із метою спонукати до вакцинації.

Але поки що місцеві громадяни зберігають свої привілеї. Хоча з 1 серпня вони не потраплять без QR-коду на внутрішні або міжнародні авіарейси та у наземний міжміський транспорт. «Покататися» без додаткового контролю можна поки що лише на метро. Проте і це не кінець історії. 5 серпня конституційна рада Франція (аналог нашого Конституційного суду) благословила деякі парламентські нововведення, і з 9 серпня сфера застосування санітарних паспортів була відчутно розширена. Поза тим, що без сертифікату тепер вже – ані поїсти, ані випити, вакцинація стає обов’язковою для медичних працівників. Та й взагалі для всіх працівників, які контактують з людьми, що зараховані до зони ризику. В разі ж відмови від вакцинації працівники ризикують бути звільненими.

Український паперовий сертифікат про вакцинацію відрізняється від європейського – він не містить QR-коду

І все це – не просто забаганки уряду, покликані зіпсувати життя пересічним громадянам. Франція побоюється четвертої хвилі коронавірусу, ускладненої тепер ще й дельта-штамом, більш контагіозним та небезпечним за попередні «варіанти». І підстави для таких побоювань дійсно є: за останній час щоденна кількість заражень у Франція зросла. Якщо в липні число нових випадків хвороби складало до трьох тисяч на добу, то на початку серпня крива злетіла догори, сягнувши позначки у 20 тисяч. Тому керівники держави поставили собі за мету добитися вакцинації 80%населення – таке охоплення вважається достатнім для одержання колективного імунітету.

Частка політики у антиковідних протестах

Обмеження, пов’язані із обов’язковим пред’явленням QR-коду, діятимуть в країні мінімум до 15 листопада. Принаймні, станом на зараз ухвалене саме таке рішення, далі ж – буде видно. Французький Інститут дослідження суспільної думки (IFOP) в рамках свого проекту «144 актуальних питання» з’ясував, що переважна більшість французів підтримує уряд у його діях.

І хоча число стурбованих тим, як відіб’ються нові правила на веденні бізнесу, все ще є дуже значним (77%), воно все ж менше порівняно із тогорічними замірами (91%).

Французи протестують проти обмежень, пов’язаних з санітарними перепустками (Фото: hromadske.ua)

Ще одне замірювання суспільної думки було проведено на замовлення радіостанції Franceinfo: його результати показали, що 60% респондентів підтримують введення санітарного паспорта, а 74% вважають обов’язковим щеплення медичних працівників. Водночас, та ж Franceinfo попереджає: найближчим часом на протести проти санітарних паспортів вийдуть до 250 тисяч людей.

У публікації на сайті радіостанції говориться, що кількість протестувальників неухильно зростає: від 17 тисяч учасників, які вперше вийшли на вулиці 14 липня, до 237 тисяч, що протестували по всій Франції 7 серпня. Ситуацію в країні її президент Емануель Макрон називає «драматичною», але не через масові виступи невдоволених, а через поширення в країні коронавірусу, і особливо – у заморських територіях. А щодо наступу на громадянські «свободи», то глава держави відкидає подібні обвинувачення. Це, мовляв, не свобода, каже Макрон, якщо сам по собі протест не пропонує нічого конструктивного замість урядових обмежень.

«Восени починається виборча кампанія у Франції, і це тягне за собою політизацію протестів – цих виходів щосуботи на тепер вже традиційні акції. Ще донедавна протестувальники виходили проти цін на пальне, тепер пальне коштує на 10% дорожче, але воно перестало бути актуальним питанням. Бо зараз актуальне питання – наступ держави на демократію у вигляді санітарних паспортів. Побачимо, чи підуть ці протести на спад, і чи приєднається до них головні противники Макрона, для яких головним є не рівність, братерство та відсутність ковідних перепусток, а, власне, повалення Макрона», – говорить депутат попередніх скликань українського парламенту Андрій Шкіль, який зараз живе у Франції.

Приплітання політики до неполітичних речей – річ, знайома й українцям. Проте зараз справа не в тому, чи витримає президент Франції різномасті нападки опонентів, а в тому, як його держава зустріне нові коронавірусні виклики. Те саме, до речі, стосується й України.

Наталія Лебідь, для «Главкома»